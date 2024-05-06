Стрімер встановив дивовижний рекорд у The Last of Us, граючи на найвищій складності

Стрімер Anthony Caliber, який спеціалізується на швидкісному проходженні відеоігор, встановив світовий рекорд у The Last of Us, граючи на найвищій складності.

"Спідрани" давно стали частиною кіберспорту, адже тисячі геймерів постійно змагаються один з одним у швидкості проходження різноманітних проєктів.

Варте уваги PIN-UP Foundation підтримав будівництво нового центру "Мама і немовля" для важкохворих дітей

Хоча ніяких багатомільйонних призових у цій справі немає, головною винагородою є респект від спільноти та ваше ім'я у табличці лідерів на спеціалізованих сайтах.

Відомий стрімер з платформи Twitch – Anthony Caliber, якраз вписав своє у книгу рекордів оригінальної The Last of Us, пройшовши її в режимі складності Grounded за дивовижний час.

Геймер успішно побив попередній світовий рекорд на цілих 3 хвилини, завершивши гру рівно за 2:47:55.

Цікаво, що до звитяги Ентонті рекорд вважали "неможливим", а тепер сам стрімер називає свою переможну спробу "одним із найкращих спідранів у кар'єрі".

Запис трансляції – дивитися відео

Цілком можна зрозуміти емоції стрімера, враховуючи те, що пройти гру на найвищій складності важке завдання і для пересічного геймера, не кажучи вже про тих, хто намагається зробити це якомога швидше.

Так і проходження Ентоні не можна назвати безпроблемним, адже він був близький до смерті на рівні з лікарнею, однак все ж впорався та встановив світовий рекорд.