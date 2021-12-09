Свіжі подробиці про S.T.A.L.K.E.R. 2: нова фракція, мутанти та способи померти

Центральною темою нового номеру журналу PC Gamer стало продовження культової франшизи від українських розробників із GSC Game World. Що чекає на геймерів у оновленій Зоні дізнайтеся у матеріалі.

З виходу минулої частини серії S.T.A.L.K.E.R. сплило досить багато часу і світ невпинно мінявся. Змінилася і Зона – вона стала ще небезпечнішою та живішою, ніж будь-коли. Про це розробники ексклюзивно розповіли журналістам видання PC Gamer, які потому поділилися з публікою тим, що їм вдалося дізнатися про S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl.

До теми PR-менеджер S.T.A.L.K.E.R. 2 – про відкритий світ, систему A-life 2.0 та інше

Поки геймерська спільнота рахує дні до релізу та надіється, що його не відкладуть, очільник GSC Game World Євген Григорович сходу підливав масла у вогонь очікування сміливою заявою.

Серія S.T.A.L.K.E.R. завжди задумувалася як гра у безшовному відкритому світі, але тільки зараз ми змогли реалізувати цей план. У S.T.A.L.K.E.R. 2 величезний світ з різними біомами, численними локаціями, лабораторіями та підземеллями для дослідження. Це цілих 64 квадратні кілометри й всі вони Ваші. Вам дозволено йти куди завгодно, – звернувся Григорович до майбутніх гравців.

За словами розробника, Зона зазнала чимало змін за той час, який пройшов від подій минулої частини серії "Поклик Прип'яті". Природа, прямо як у реальній Зоні Відчуження, потроху бере своє та додає химерного контрасту світу гри.

Знайомі геймерам будівлі руйнуються та заростають мохом, проте вони не єдине, що змінилося в Зоні за ці роки. Тепер її населяють нові жителі, як люди так і мутанти.

"Броньований" олень

Окрім традиційних для серії кровососів та бюррерів, у S.T.A.L.K.E.R. 2 з'являться нові загрозливі опоненти.

Одними із них стануть олені, які зазвичай у відеоіграх скоріше виконують роль джерела припасів, аніж випромінюють небезпеку. Але у світі Зони мутовані олені будуть нести серйозну загрозу необачним сталкерам.

Старий-добрий контролер у STALKER 2 / зображення GSC Game World

Очі, що світитимуться в темряві та масивні, гострі роги – не будуть єдиною зброєю у розпорядженні цих тварин. На додачу до них, мутанти матимуть екстрасенсорні здібності й зможуть не лише використовувати псі-атаки та створювати власні ілюзорні копії, а й викликати інших мутантів на допомогу.

До того ж убити таку махіну буде не дуже просто, адже кістки оленів завдяки мутації стали твердішими за броню і гравцеві доведеться витратити чимало набоїв, щоб знайти слабке місце та врешті здолати опонента.

Нова фракція – "Варта"

Проте, не лише мутантів побільшало – утворилося нове потужне угруповання.

Оновлене селище новачків / зображення GSC Game World

"Варта" – це своєрідні шерифи Зони, хоча й не мають значків. Лідер угруповання – полковник Олександр Коршунов, досвідчений солдат, що створив фракцію з висококваліфікованих найманців та перетворив їх на справжню армію.

Мета "Варти" контролювати небезпеки Зони, щоб вони могли служити людству. Григорович також зазначив, що якщо гравець займе їхню сторону чи сторону будь-якої іншої фракції, то це зіграє значну роль у сюжеті гри.

Виживати стане складніше

Але не лише різноманітні вороги будуть загрозою для гравця. Голод, відсутність сну чи невідповідний одяг – також можуть призвести до фатальних наслідків.

Псі-собака у STALKER 2 / зображення GSC Game World

Якщо гравець буде голодувати – це зменшить його очки здоров'я, а також суттєво знизить витривалість героя, через що той буде швидше втомлюватися від бігу та гірше цілитися при стрільбі.

У випадку, коли гравець не спав більше ніж добу, це позначиться на тих самих характеристиках на які впливає голод, а також призведе до погіршення зору персонажа, проте поки що невідомо як саме це буде реалізовано. Якщо ж геймер продовжить ігнорувати потребу сталкера у відпочинку, то у того і взагалі можуть початися різного роду галюцинації.

Ще більш смертоносні Аномалії

Артефакти – це те за чим відчайдухи і вирушають в Зону. За словами Григоровича, у S.T.A.L.K.E.R. 2 не лише з'явиться велика кількість нових аномалій та, відповідно, артефактів, але й добувати їх стане значно важче.

Вітаємо в Зоні / зображення GSC Game World

Тепер не вийде просто пробігти через аномальну зону, як це було колись. Ні, такий метод звичайно може іноді врятувати вам життя, але за це доведеться заплатити високу ціну – "ваша броня перетвориться в пил".

Вишенькою на торті стануть "арх аномалії" про які розробники поки що воліють не розповідати детально. Відомо лише, що одна з них матиме назву "Вогняний вихор" (Fire Whirlwind) і, окрім того, що буде неймовірно смертоносною, ще й потребуватиме особливого підходу у подоланні.

У Зоні знайдеться чим зайнятися

Однією з головних фішок гри, розробник вважає сюжет та його нелінійність. Над історією та квестами для S.T.A.L.K.E.R. 2 працюють понад 30 наративних дизайнерів, а повне проходження гри займе не менше 100 годин.

Зона іноді буває прекрасним місцем / зображення GSC Game World

Створення нелінійної історії це один із найважчих викликів у відеоіграх і ми розглядаємо наш сюжет як одну з головних фішок проєкту. Ми справді пишаємося тим, як він сформований, – додав Григорович.

Окрім однокористувацьких пригод, геймери зможуть проводити час у Зоні ще в трьох мультиплеєрних режимах, які будуть додані невдовзі після релізу: PvP, Deathmatch і командному Deathmatch.

Кооперативного режиму не буде і навіть не було у планах, адже "коли справа доходить до виживання в Зоні, тобі доведеться пройти через все самотужки, сталкере".

реліз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl планується 28 квітня 2022 року на ПК та Xbox Series X|S.