Для The Blood of Dawnwalker випустять новий рівень складності: для кого він призначений

Автори вампірської рольової гри The Blood of Dawnwalker готують велике оновлення на початок жовтня. Головною фішкою патчу стане новий рівень складності для людей, які прагнуть уникнути складних боїв і просто проходити сюжет.

Як зміниться система складності

Про майбутні зміни детально розповів геймдиректор студії Rebel Wolves Конрад Томашкевич у розмові з журналістами. Наразі екшен пропонує чотири рівні складності: сюжетний, помірний, складний та дуелянт, пише IGN.

З виходом жовтневого оновлення розробники змінять цю систему та розширять її до п'яти варіантів. Нинішній сюжетний режим перейменують та зроблять складнішим, а його назву віддадуть абсолютно новому простішому рівню для новачків.

Ми додамо додатковий рівень складності, але легший, оскільки багато людей просять про це,

– прокоментував геймдиректор студії Rebel Wolves Конрад Томашкевич.

Оптимізація та вражаючий фінансовий успіх

Окрім полегшення боїв, розробники значно покращать технічний стан гри. Спеціалісти оптимізують продуктивність на комп'ютерах, оновлять роботу камери, систему вибору цілей для головного героя Коена, а також додадуть можливість зручно втікати від небезпечних сутичок.

У майбутньому команда Rebel Wolves разом із видавцем Bandai Namco планує впровадити режим "Нова гра+".

Попри те, що реліз The Blood of Dawnwalker відбувся лише 3 вересня на комп'ютерах, PlayStation 5 та Xbox Series X/S, проєкт швидко здобув колосальний успіх серед геймерів. Гру розробили із бюджетом 40 мільйонів доларів, а за перші 2 дні творці продали понад 1 мільйон примірників.