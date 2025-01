Стало відомо чи вимагатиме The Last of Us Part 2 для ПК обліковий запис PSN

Sony офіційно підтвердила, що для гри у The Last of Us Part 2 на ПК, реліз якої заплановано на 3 квітня, користувачі повинні мати обліковий запис PlayStation Network (PSN).

Це рішення, яке вже викликало суперечки в геймерській спільноті, стосується не лише багатокористувацьких ігор, але й суто однокористувацьких проєктів, повідомляє 24 Канал з посиланням на VGC.

Читайте на сайті Ubisoft знову переносить Assassin's Creed Shadows: гравцям доведеться почекати

Попередньо подібні вимоги були впроваджені в іграх Helldivers 2 і God of War Ragnarok, що призвело до негативної реакції гравців. Зокрема, у випадку з Helldivers 2 Sony навіть відмовилася від обов’язковості PSN-акаунта, заявивши, що "вчиться на досвіді ПК-гравців".

Ситуацію ускладнює те, що PSN недоступний у багатьох країнах, що може обмежити доступність The Last of Us Part 2 для гравців із цих регіонів. У минулому, для God of War Ragnarok навіть створили мод, який дозволяв обходити цю вимогу, але його було видалено через ризик юридичних наслідків із боку Sony.

Раніше, у січні 2024 року, ремастер The Last of Us Part 2 був випущений для PS5 і отримав високі оцінки критиків, зокрема 90 балів на Metacritic. Ремастер включає три "загублені рівні" – уривки гри, що були раніше вирізані, а також режим виживання "Без повернення" з елементами рогалика.

Гравці, які зроблять передзамовлення ПК-версії гри через Steam або Epic Games Store, отримають два бонуси: розширення боєзапасу та посібник із навчання створення предметів.

Дивіться також Sega представила "геймплейний" трейлер Virtua Fighter 6, однак він не справжній

До того ж HBO вже показала новий тизер другого сезону серіалу The Last of Us, який також виходить у квітні 2025 року.