Після низки проблем: порт The Last of Us на ПК вже отримав перше оновлення
Джерело:Naughty Dog
Гра The Last of Us Part I отримала своє перше оновлення, яке, як сподіваються геймери, вирішить проблеми з продуктивністю. Останні затьмарили запуск гри на ПК.
Реліз порту ПК гри The Last of Us Part I відбувся всього 28 березня. Втім, геймери одразу почали скаржитися на низку проблем у грі.
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Оновлення The Last of Us для ПК
Naughty Dog визнала занепокоєння, що турбують шанувальників The Last of Us, і пообіцяла вирішити їх. Геймерів, в яких виникли проблеми, попросили надсилати заявки через офіційну сторінку підтримки.
Серед найпоширеніших скарг відзначають гальмування частоти кадрів і збоїв. Для деяких гравців гра навіть не запускається на системах, які відповідають мінімальним вимогам.
Тепер розробник випустив невелике оновлення для ПК-порту The Last of Us Part 1, підвищивши версію гри з 1.0.1.0 до 1.0.1.5. Згідно з примітками до випуску, це оновлення спрямоване на підвищення стабільності та продуктивності.
У примітках до випуску також пояснюється, що команда активно працює над покращеннями на основі відгуків користувачів і що додаткова діагностика збоїв була додана, щоб допомогти зібрати більше інформації про збої, пов’язані зі створенням шейдерів.
Деталі оновлення 1.0.1.5 для The Last of Us на ПК
- Виправлено кілька проблем, пов’язаних із продуктивністю та заминками, які впливали на деяких користувачів (тривають додаткові вдосконалення та дослідження на основі відгуків користувачів).
- Додано додаткову інформацію про діагностику збоїв, щоб допомогти дослідити збої, пов'язані зі створенням шейдерів, та інші поширені проблеми стабільності.