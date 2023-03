Після низки проблем: порт The Last of Us на ПК вже отримав перше оновлення

Гра The Last of Us Part I отримала своє перше оновлення, яке, як сподіваються геймери, вирішить проблеми з продуктивністю. Останні затьмарили запуск гри на ПК.

Реліз порту ПК гри The Last of Us Part I відбувся всього 28 березня. Втім, геймери одразу почали скаржитися на низку проблем у грі.

Оновлення The Last of Us для ПК

Naughty Dog визнала занепокоєння, що турбують шанувальників The Last of Us, і пообіцяла вирішити їх. Геймерів, в яких виникли проблеми, попросили надсилати заявки через офіційну сторінку підтримки.

Серед найпоширеніших скарг відзначають гальмування частоти кадрів і збоїв. Для деяких гравців гра навіть не запускається на системах, які відповідають мінімальним вимогам.

Тепер розробник випустив невелике оновлення для ПК-порту The Last of Us Part 1, підвищивши версію гри з 1.0.1.0 до 1.0.1.5. Згідно з примітками до випуску, це оновлення спрямоване на підвищення стабільності та продуктивності.

У примітках до випуску також пояснюється, що команда активно працює над покращеннями на основі відгуків користувачів і що додаткова діагностика збоїв була додана, щоб допомогти зібрати більше інформації про збої, пов’язані зі створенням шейдерів.

Деталі оновлення 1.0.1.5 для The Last of Us на ПК