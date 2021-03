Боротьба особистостей та пошук "золотця": нові деталі про The Lord of the Rings: Gollum

Компанія Daedalic Entertainment показала новий трейлер відеогри The Lord of the Rings: Gollum. А журналісти The Gamer побували на спеціальному показі та побачили геймплей.

Компанія Daedalic Entertainment анонсувала новий проєкт у всесвіті "Володаря перснів" ще у березні 2019 року. Пройшло вже два роки, але розробники не поспішають ділитися цікавими деталями. Наприклад, перший повноцінний показ геймплею відбувся лише минулого тижня.

Головним героєм відеогри The Lord of the Rings: Gollum стане Голлум, а розробники планують показати період його життя після втрати "золотця" (між двома трилогіями). Вони наголошують, що у грі буде боротьба двох особистостей, а геймерам потрібно буде вибирати якусь з них. Сюжет має бути нелінійний, а також можна буде зустріти чимало відомих персонажів із цього всесвіту. Голлум вміє лазити по стінах, а також видиратися на різні висоти. Щоправда, бійцем головного героя важко назвати, тому потрібно буде активно використовувати стелс.

Варто розпочати саме з нового трейлеру, який важко назвати дуже інформативним, бо геймплейних моментів дуже мало. Тривалість цього відео всього 50 секунд, а шанувальникам показали як Голлум пробирається через фортецю орків, а також його втечу від павуків.

Трейлер відеогри The Lord of the Rings: Gollum – відео

Минулого тижня також відбувся закритий показ геймплею The Lord of the Rings: Gollum для журналістів. Видання The Gamer поділилося цікавими деталями з цієї події:

Відеогра The Lord of the Rings: Gollum може стати першою у серії.

Показували дуже стару версію гри, тому графічна складова поки важко оцінити.

Хвалять гру за дизайн рівнів та вертикальність навколишнього середовища. Відеогра трохи нагадує перші частини серії Assassin’s Creed.

В основному гравці будуть займатися стелсом та паркуром, а також мають з'явитися й підводні рівні.

Бій буде додатковою ігровою механікою, а ліквідовувати свої ворогів Голлум може лише зі спини.

Боротьба особистостей впливатиме на відношення з різними персонажами, а також на чутки про Голлума.

Вихід відеогри The Lord of the Rings: Gollum відбудеться у 2022 році на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series та Nintendo Switch. Точну вартість свого проєкту розробники поки не називали, хоча у гри вже з'явилася власна сторінка у крамниці Steam.