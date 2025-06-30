The Rogue Prince of Persia скоро вийде на всіх платформах – з'явилося важливе підтвердження

Гра The Rogue Prince of Persia від студії Evil Empire, яка наразі доступна лише на ПК у ранньому доступі, може незабаром з’явитися на сучасних консолях. Такий висновок можна зробити на основі нещодавньої інформації від Австралійської класифікаційної ради (Australian Classification Board).

Наразі The Rogue Prince of Persia перебуває в ранньому доступі, але повний реліз версії 1.0 очікується у серпні 2025 року, інформує 24 Канал. Досі вихід планувався лише на ПК, але 27 червня гра отримала класифікацію в Австралії повідомив портал Gematsu.

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Це може свідчити про плани розробників розширити список платформ. Проєкт отримав рейтинг Mature, тобто призначений для аудиторії старше 15 років через наявність насильства. Це стандартний рейтинг для екшен-ігор із динамічними боями.

Цікаво, що в документах згадуються не лише ПК, а й PlayStation 5, Xbox Series X|S та Nintendo Switch. Це може означати, що реліз на цих платформах не за горами. Офіційного анонсу від Ubisoft поки що немає, але поява інформації в базі даних класифікації часто є ознакою швидкого оголошення.

Перспективи релізу на консолях

Схоже, що Ubisoft та розробники не хочуть обмежувати гру лише однією платформою. Враховуючи стиль і темп проєкту, вихід на консолі виглядає логічним кроком, особливо з огляду на популярність roguelite-екшенів на Nintendo Switch і PS5. Розширення платформ може значно збільшити аудиторію гри, адже консольні гравці часто шукають динамічні проєкти з унікальним геймплеєм.

А тим часом інсайдер та журналіст Том Хендерсон розповів, що за його інформацією Ubisoft вже працює над новою грою Ghost Recon і вона може з'явитися доволі скоро.