Кінець епохи втрачених збережень: The Sims 4 нарешті отримає функцію, яку чекали 12 років

Майже через 12 років після офіційного релізу культового симулятора життя The Sims 4, розробники нарешті зважилися на крок, про який фанати просили з першого дня.

У грі з'явиться повноцінна функція автоматичного збереження прогресу, що допоможе уникнути втрати віртуальних історій через збої, повідомляє EA.com.

Чому це критично важливо для геймерів?

Втрата збереження у грі – це неприємність для будь-якого геймера, але для фанатів The Sims 4 ситуація виглядає значно гіршою, ніж для інших.

Якщо в умовному екшені іноді достатньо заново перемогти боса, то в симуляторі життя за короткий час може статися безліч унікальних подій.

Коли гра раптово "вилітає", а користувач забуває натиснути кнопку збереження, відтворити ланцюжок випадкових перипетій з життя персонажів стає майже неможливо. Важливі моменти історії просто зникають назавжди.

Вихід довгоочікуваного оновлення розробники запланували на 21 липня 2026 року. Компанія EA повідомила, що функція AutoSave створюватиме контрольні точки під час переходу між різними "лотами", після досягнення важливих життєвих етапів або якщо людина просто перебуває у грі занадто довго без ручного збереження.

Трейлер одного з останніх оновлень контенту: дивіться відео

При цьому розробники залишили вибір: гравці, які прагнуть повного контролю, зможуть натомість увімкнути звичайне нагадування. У обох випадках геймери зможуть самостійно налаштувати частоту збережень або сповіщень.

На додачу, разом із системою збережень розробники випустять функцію Memory Boost для всіх гравців на ПК та консолях. Раніше її вже випробували в межах раннього доступу.

Ця технологія покращує керування пам'яттю, що в теорії має зробити ігровий процес плавнішим, зменшити кількість затримок та критичних помилок.

Найбільше переваг від цього відчують власники великих ігрових родин та сильно задекорованих ділянок.

Попри те, що очікування тривало понад десятиліття, The Sims 4 не є єдиним прикладом такої повільності. Наприклад, у популярній грі Minecraft можливість просто сісти на поверхню додають лише зараз, хоча фанати просили про це цілих 17 років.