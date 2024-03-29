CD Projekt Red розповіла, на якому етапі виробництва зараз нові The Witcher та Cyberpunk

Творці популярних The Witcher 3 та Cyberpunk 2077 відзвітували про свої прибутки за 2023 рік, а також розкрили кілька деталей про майбутні проєкти.

Як іде виробництво

Як раніше повідомляла CD Projekt Red, нова трилогія у всесвіті The Witcher під кодовою назвою "Polaris" надійде в повноцінне виробництво десь протягом цього року. Але поки що цього не сталося, оскільки станом на кінець лютого вона все ще перебуває на стадії препродакшену.

Спін-офф "Відьмака", відомий "Проєкт Сіріус" від студії The Molasses Flood, також перебуває на стадії препродакшну після творчого перезавантаження.

Ремейк першої частини оригінального "Відьмака" все ще перебуває на стадії концептуальних розробок.

У такому ж стані наразі й друга частина Cyberpunk.

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Іншими словами, не варто очікувати нову гру на CDPR найближчим часом. Очевидно, перехід на Unreal Engine 5 не надто прискорив розробку.



Процес розробки ігор від CD Projekt Red / Фото CD Projekt Red

Щодо розподілу розробників CDPR, то переважна більшість зараз працює над основними сиквелами "Відьмака", хоча значна кількість людей, переважно в новому бостонському офісі CDPR, працює над сиквелом Cyberpunk 2077.

Тим часом, нагадаємо, розробка самого Cyberpunk 2077 і Phantom Liberty майже повністю припинилася. Розробники заявили, що ніяких інших DLC чекати не варто. Команда випускатиме оновлення лише у випадку виявлення критичних помилок і лише за наявності вільного часу.

Компанія також згадала про повністю новий проєкт, який поки що не має ні назви, ні якихось подробиць. Єдине, що ми про нього знаємо, це те, що він буде, і що його робоча внутрішня назва – Hadar. Він також на стадії створення концептів.