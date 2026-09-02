Розробники The Witcher 3 розповіли, чи працюватимуть ваші старі збереження з новим ремастером

Гарна новина для поціновувачів пригод відьмака Геральта. Польська студія CD Projekt RED підготувала чудовий подарунок для всіх власників культової рольової гри. Нове перевидання The Witcher 3 не змусить вас проходити довгу історію з самого початку.

Прогрес збережено

Розробники офіційно підтвердили сумісність старих збережень із майбутнім ремастером. Навіть ті гравці, які планують перейти з оригінальної консолі Nintendo Switch на новеньку Nintendo Switch 2, зможуть без проблем перенести свої файли прогресу на нову платформу, пише IGN.

Мисливці за трофеями також можуть не хвилюватися. Усі досягнення, які ви вже відкрили, перейдуть у нову версію, а прогрес у незавершених завданнях оновлюватиметься далі.

Ми побачили ваші запитання щодо гри The Witcher 3: Wild Hunt – Remastered! Гарна новина: ваші поточні збереження працюватимуть після оновлення, тож ви зможете повернутися на "Шлях" саме з того місця, де зупинилися. Ваші розблоковані досягнення та трофеї також будуть перенесені!

– написали розробники на своїй сторінці в соцмережі X.

Розробники суттєво переробили гру, додавши кросплатформну підтримку модифікацій, абсолютно нове відстеження квестів, покращені анімації, перероблену систему збору здобичі та оновлений інтерфейс.

Майбутнє франшизи та нова ціна

Оновлена версія стане доступною вже 29 вересня 2026 року та буде повністю безкоштовною для всіх теперішніх власників оригіналу. Проте розробники злегка підвищили вартість гри для нових покупців, оскільки тепер базове видання одразу містить два великі доповнення: "Кам'яні серця" та "Кров і вино".

Студія CD Projekt RED радить пройти обидві історії перед тим, як у 2027 році вийде третє доповнення під назвою Songs of the Past.