The Witcher 3 отримає третє велике доповнення: нові деталі від польських медіа

Польські ігрові видання підтвердили підготовку третього сюжетного доповнення до культової гри The Witcher 3: Wild Hunt. Після перших повідомлень від режисера Бориса Неспеляка та аналітика Матеуша Хжановського, нові дані від журналістів вказують на масштабне розширення світу Ґеральта.

Очікується, що гравці відвідають абсолютно новий регіон уже у 2026 році, розповідає 24 Канал з посиланням на PPE.

Які таємниці приховує майбутнє розширення легендарної гри?

Інформація про новий аддон перестає бути просто чутками, оскільки до її підтвердження долучилися редакція польського IGN.

Журналісти PPE.pl повідомили, що дізналися про плани CD Projekt Red ще рік тому. За їхніми даними, у першій половині 2025 року інформатори чітко вказали на підготовку великого обсягу свіжого контенту для Wild Hunt, який має сподобатися фанатам.

Представники IGN Poland також тривалий час володіли подібними відомостями, проте утримувалися від публікацій, оскільки вся інформація базувалася на даних від одного джерела.

Згідно з їхніми даними, принаймні певний час тому розробники планували відправити користувачів до Зерриканії – екзотичної пустельної країни, відомої своїми воїтельками, драконами та незвичними звірами.

Існує й інше припущення: щоб підготувати аудиторію до The Witcher 4, місцем дії нового сюжетного доповнення можуть зробити морозне королівство Ковір і Повісс. Саме цей регіон має стати центральною локацією майбутньої четвертої частини серії.

За неофіційною інформацією, над проєктом працює польська студія Fool's Theory. Ця команда, сформована вихідцями з CD Projekt Red, наразі також займається офіційним ремейком першого "Відьмака" на замовлення CDPR. Реліз нового DLC очікується у 2026 році.