Колишня працівниця Bethesda розкрила, від якого розробника "фанатіє" Тодд Говард

3D-художниця, яка встигла попрацювати у кількох відомих студіях, розповіла про свій час у Bethesda та розкрила фанатом якого відомого розробника є легендарний Тодд Говард.

Вас не має дивувати, що у ваших кумирів є свої кумири. Принаймні, Тодд Говард, схоже, є великим шанувальником творця серії The Last of Us, інформує подкаст Kiwi Talkz.

Тодд Говард фанат Ніла Драккмана?

На інтерв'ю до журналіста Ріса Райлі завітала Гізер Серлан – художниця по текстурах, яка кілька років працювала в Naughty Dog.

Там розробниця встигла попрацювати над франшизами Uncharted та The Last of Us перш ніж долучилася до команди, яка трудилася над космічною RPG Starfield у Bethesda.

Серед іншого, під час подкасту Гізер пригадала як у перший тиждень роботи її та старших колег покликав на ланч сам Тодд Говард. Основною темою розмови тоді стало колишнє місце роботи Серлан, пригадує вона.

Тодд насправді ставив мені багато запитань про те, як це – працювати з Нілом. У мене склалося враження, що він або обожнює Ніла, або хоче зрозуміти його процес,

– говорить розробниця.

Гізер каже, що загалом відчувалося так ніби вона розмовляє з "фанатом" Ніла Драккмана, а не з легендою індустрії, що "застало її зненацька". Водночас вона припускає, що Тодд міг випитувати інформацію аби краще зрозуміти конкурента.

Уривок розмови: дивіться відео

Воно й не дивно, адже очільник Naughty Dog також заслужив собі статус легенди індустрії, а його проєкти є одними з найкращих відеоігор в історії.

Над чим зараз працює Ніл Драккман?

Наразі відомо, що студія Naughty Dog працює над двома іграми одразу:

космічною Intergalactic: The Heretic Prophet;

секретним не анонсованим проєктом.

При цьому Драккман є креативним директором першого та продюсером іншого проєкту.

Шанувальники розробника припускають, що "секретною" грою може виявитися щось пов'язане з всесвітом The Last of Us, особливо після нещодавніх натяків про бурхливе майбутнє серії.