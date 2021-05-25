Таємниця навіть для розробників: Тодд Говард заборонив авторам TES Online досліджувати двемерів

Розробники відеогри TES Online хотіли взятися за доповнення про двемерів. Щоправда, голова Bethesda Game Studios Тодд Говард заборонив їхній команді розкривати цю таємницю.

Напевно, всі шанувальники популярної серії The Elder Scrolls щось чули про загадкову расу двемерів. Історія цього народу дуже туманна, тому в один момент розробники TES Online вирішили допомогти геймерам розібратися у ній. Щоправда, все одразу ж пішло не за їхнім планом.

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Спочатку варто нагадати, що двемери – це стародавня ельфійська раса, яка населяла Тамріель до битви на Червоній горі. Таємничим цей народ став саме після цієї події, бо він просто загадково зник в цей момент. У живих залишилися лише ті його представники, які знаходилися в інших вимірах під час цієї битви. Версій та теорій з цього інтригуючого питання чимало, але єдиної й точної поки немає.

Розробників відеогри TES Online це питання зацікавило також, а розповів про це креативний директор проєкту Річ Ламберт в інтерв'ю виданню Game Informer. Він відзначив, що вони планували поближче познайомити гравців з лором цього народу, а також навіть почали його детально досліджувати. Щоправда, невідомо, що саме розробники хотіли зробити. Можливо, вони планували зайнятися повноцінним сюжетним доповненням для TES Online, яке було б присвячене расі двемерів.

Щоправда, одразу ж втрутився голова Bethesda Game Studios Тодд Говард, який працював над Morrowind, Oblivion та Skyrim. Йому ця ідея не сподобалася, тому він вирішив нагадати команді розробників, що таємницю двемерів не треба розкривати. Він не хоче, щоб вони руйнували прекрасний та загадковий образ цієї раси. Також здається, що ця заборона стосується й інших частин цієї популярної серії. Тому навряд чи геймери зможуть розгадати таємницю двемерів й у The Elder Scrolls VI. Напевно, Тодд Говард має рацію, а деякі секрети просто не варто псувати суворою ігровою реальністю.

З цікавого ще можна відзначити, що команда TES Online постійно співпрацює з розробниками старих частин цієї серії. Наприклад, вони були змушені серйозно змінити доповнення Dark Brotherhood, бо отримали 9 сторінок правок від розробника, який був добре знайомий з цією тематикою. Цікаво, що його виправлення зайняли навіть більше сторінок, ніж оригінальний документ, який йому надсилали. Якщо вас зацікавило інтерв'ю Річа Ламберта, то з його повною версією можна ознайомитися за цим посиланням.

Трейлер доповнення Dark Brotherhood для TES Online – відео