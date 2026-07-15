Чотири гравці та ліс із монстрами – на ПК дарують моторошний кооп-горор

Epic Games Store підготував для своїх користувачів приємний сюрприз, зробивши тимчасово безкоштовним кооперативний горор Together After Dark. Деталі – у матеріалі.

Цікавий інді-проєкт, в якому можна трохи розважитися з друзями, можна назавжди додати до своєї ігрової бібліотеки на платформі EGS, якщо встигнути зробити це у визначений термін, повідомляє 24 Канал.

Смертельні хованки в лісі: що пропонує Together After Dark

Проєкт є представником жанру горорів у стилі "знайденої плівки", де увесь процес гравці бачать нібито через об'єктив портативної відеокамери.

Суть гри проста – команда з чотирьох осіб має дослідити похмурий ліс, наповнений небезпечними істотами, та знайти спосіб втекти, залишаючись непоміченими.

Together After Dark створив розробник-одинак із RedForge, а її реліз відбувся у січні 2025 року. Попри те, що проєкт позиціонують як "симулятор ходьби", він здатен тримати у напрузі завдяки несподіваним зустрічам та гнітючій атмосфері, яку підкреслює звуковий супровід.

Трейлер гри: дивіться відео

У грі немає чітких вказівок чи маркерів на мапі, тому гравці мають орієнтуватися лише на підказки в навколишньому середовищі.

Ця гра – це напружений досвід, хоч вона і досить коротка,

– зазначає журналіст GameRant Мохсен Бакері.

Проєкт має режим PvE та механіку остаточної смерті, що додає кожному забігу додаткової гостроти.

Розробник уже випустив фінальне оновлення для гри, тож користувачі отримують найбільш відполіровану версію, хоча у Steam відгуки залишаються змішаними (56% позитивних рецензій) через поодинокі технічні помилки.

Забрати Together After Dark можна до 2:02 ночі 27 липня 2026 року.