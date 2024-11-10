Помер актор, який озвучив трьох героїв Dota 2, персонажа Half-Life 2 та Слайрака у Dragon Blood

У віці 69 років помер Тоні Тодд. ЗМІ пишуть, що це сталося з природних причин у будинку актора в Лос-Анджелесі. Хоча він був добре відомий саме за своїми ролями у кіно, шанувальники ігор також упізнають його голос, оскільки він озвучив кількох улюблених персонажів.

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Як повідомили представники актора, він помер 6 листопада. Йому було 69 років, повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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За свою кар'єру, яку Тодд розпочав у 1973 році, актор знявся у понад 200 фільмах. Серед найвідоміших стрічок у кар'єрі Тодда – "Кендімен", "Пункт призначення" та "Людина з Землі". Більша частина його робіт були у фільмах жахів та трилерах.

Спільноті Dota 2 (і закритого проєкту Artifact) він відомий за озвученням Viper , Dragon Knight і Night Stalker .

, і . Тодд також подарував свій голос Дракону Слайраку в аніме DOTA: Dragon Blood .

. Його голосом говорили інопланетні істоти вортіґонти в Half-Life 2: Episode Two і Half-Life: Alyx .

. Автор також брав участь у створенні таких відеоігор, як Людина-павук 2, Back 4 Blood, Star Trek Online, Call of Duty: Black Ops II (Адмірал Томмі Бріггс) , Star Trek: Elite Force II і Star Trek: The Next Generation: Klingon Honor Guard.

, Star Trek: Elite Force II і Star Trek: The Next Generation: Klingon Honor Guard. Він також з'являвся в таких серіалах, як "Крик", "Орвілл", "Рівердейл", "Зоряна Брама", CSI, Star Trek, "Ксена" та численних інших

У супергеройських франшизах його можна було побачити й серіалі "Флеш", мультсеріалів "Молода Ліга справедливості", "Бетмен".



Тоні Тодд зіграв у кількох частинах культового "Пункту призначення" / Фото New Line Cinema

Тодд провів на екрані майже 45 років. Невідомо, у скількох проєктах він був задіяний на момент смерті, але за його участю повинен вийти мінімум один фільм – "Пункт призначення: Кровні лінії", який планується на 2025 рік і зараз уже знаходиться на етапі постпродакшену.