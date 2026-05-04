Найкращі ігри Star Wars усіх часів – добірка, що витримала роки

Світ Star Wars давно вийшов за межі кіно і серіалів, перетворившись на одну з найсильніших ігрових франшиз. За десятиліття тут з'явилися десятки проєктів – від культових RPG до масштабних онлайн-ігор. Сьогодні згадуємо про найкращі ігрові релізи у всесвіті Зоряних Воєн, які варто спробувати, якщо ви фанат франшизи.

Ігровий всесвіт Star Wars розвивався нерівномірно, але подарував гравцям чимало справді визначних проєктів, розповідає 24 Канал. Частина з них стала культовою ще на старті, інші – здобули визнання лише з часом.

10. Star Wars: Galactic Battlegrounds (2001)

Платформи: ПК, macOS, Linux

Розробник: Ensemble Studios

Це класична стратегія в реальному часі, фактично побудована на основі Age of Empires. Гравцям пропонують знайомий геймплей із будівництвом баз, збором ресурсів і масштабними битвами. Доповнення Clone Campaigns 2002 року розширило гру контентом із приквелів. Незважаючи на простоту, вона досі добре грається завдяки зрозумілим механікам.

9. Star Wars: The Old Republic (2011)

Платформи: ПК

Розробник: BioWare

MMORPG, яка виросла з ідей Knights of the Old Republic. На старті гра не виправдала очікувань, але після зміщення акценту на сюжет стала однією з наймасштабніших історій у всесвіті Star Wars. Сьогодні це умовно безкоштовний проєкт із величезною кількістю квестів і сюжетних ліній.

8. Star Wars: Rogue Squadron (серія, 1998 – 2003)

Платформи: ПК, Nintendo 64, Nintendo GameCube

Розробники: LucasArts, Factor 5

Серія польотних екшенів, яка вдало поєднала аркадний стиль і елементи симулятора. Особливо виділяються частини для GameCube – вони використовували потужності консолі для створення масштабних космічних боїв, які й досі вважаються одними з найефектніших у серії.

7. Star Wars: Republic Commando (2005)

Платформи: ПК, Xbox, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch

Розробник: LucasArts

Тактичний шутер від першої особи, який показує війну очима елітного загону клонів Delta Squad. Гра зробила ставку на командну взаємодію та більш похмуру атмосферу Війн клонів. З часом отримала культовий статус і перевидання на сучасних платформах.

6. Star Wars: Battlefront II (2005)

Платформи: ПК, PlayStation 2, PSP, Xbox

Розробник: Pandemic Studios

Одна з найулюбленіших ігор фанатів. Вона об'єднала локації, техніку й персонажів із оригінальної та приквел-трилогії. Попри слабкий штучний інтелект і деякі спрощення, гра пропонує величезний масштаб і свободу, особливо завдяки модам на ПК.

5. Lego Star Wars: The Skywalker Saga (2022)

Платформи: ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Розробник: Traveller’s Tales

Гра охоплює всі дев'ять епізодів саги, переосмислюючи їх у стилі LEGO. Це один із найповніших проєктів у франшизі – із відкритими локаціями, кооперативом і величезною кількістю контенту. Підходить як новачкам, так і фанатам серії.

4. Star Wars: Battlefront II (2017)

Платформи: ПК, PlayStation 4, Xbox One

Розробник: DICE

Гра стартувала зі скандалом через мікротранзакції, але після численних оновлень стала однією з найповніших адаптацій Star Wars. Вона охоплює події з Епізоду I до IX і пропонує як мультиплеєр, так і сюжетну кампанію.

3. Star Wars: Jedi Knight (серія, 1995 – 2003)

Платформи: ПК, macOS, Xbox, GameCube, PlayStation 4, Nintendo Switch

Розробники: LucasArts, Raven Software

Серія, яка вдало поєднала шутер і пригодницький екшен. Вона запам'яталася системою бою на світлових мечах і широким набором здібностей Сили. Особливо популярними залишаються Jedi Outcast і Jedi Academy з активними мультиплеєр-спільнотами.

2. Star Wars Jedi: Survivor (2023)

Платформи: ПК, PlayStation 5, Xbox Series X/S

Розробник: Respawn Entertainment

Продовження Fallen Order значно розширило масштаб гри. Тут більші локації, глибший сюжет і вдосконалена бойова система. Попри технічні проблеми на релізі, проєкт поступово довели до високого рівня якості.

1. Star Wars: Knights of the Old Republic 1 і 2 (2003 – 2004)

Платформи: ПК, macOS, Linux, Xbox, Nintendo Switch, мобільні пристрої

Розробники: BioWare, Obsidian Entertainment

Ці RPG заслужено вважаються вершиною ігрового всесвіту Star Wars. Вони дарують гравцям глибокий сюжет, складний моральний вибір та унікальне бачення галактики за тисячі років до подій, зображених у фільмах. Вплив KOTOR досі відчутний у франшизі, а фанати продовжують чекати повноцінний ремейк.

З огляду на нові ігри та ремастери класики, серія продовжує розвиватися. Імовірно, попереду ще не один проєкт, здатний змінити уявлення про Star Wars в іграх.

До речі, саме зараз в Steam триває тематичний розпродаж ігор з всесвіту "Зоряних воєн" зі значними знижками.