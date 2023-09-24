Американські тракові компанії наймають водіїв на роботу через відеогру

Цікавий та напрочуд реалістичний симулятор далекобійника від чеських розробників SCS Software став справжньою рекрутинговою знахідкою для американських логістичних компаній. Детальніше – у матеріалі.

Серед жанрів відеоігор яскраво виділяються симулятори, завдання яких стати максимально точним віртуальним відображенням реальних процесів.

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З-поміж корифеїв цього жанру – чеська компанія SCS Software, яка стоїть за розробкою таких бестселерів як American та European Truck Simulator.

У червні цього року, в грі присвяченій американським хайвеям, з'явився новий набір внутрішньоігрових рекламних щитів, які закликають геймерів зайти на сайт Schneider National – великої логістичної компанії, яка шукає нових водіїв.

Невдовзі після цього представники рекламодавців відзначили, що найняті на роботу гравці ATS часто "показували навички, що перевищували рівень їх реального досвіду" та "пояснювали навченість своїм захопленням відеогрою".

Не відомо скільки саме водіїв вдалося найняти таким чином, однак, очевидно, рекламна кампанія була достатньо успішною, щоб переконати ще одну транспортну компанію спробувати таку ж тактику.

Swift Transportation також вклалися у власні оголошення про вакансії в ATS і вони ведуть на сторінку, яка вітає гравців, які хочуть стати водіями.

Банер від Swift Transportation / Фото SCS Software

Якщо вам подобається роль водія вантажівки в American Truck Simulator, вам може сподобатися справжній стиль життя водія вантажівки! Хочете зробити свій ігровий досвід реальністю? Ласкаво просимо вас сісти за кермо справжньої вантажівки Swift, – йдеться на сторінці.

Самі ж розробники вбачають у такій співпраці лише плюси: прибуток від реклами та можливість подарувати геймерам роботу їхньої мрії.