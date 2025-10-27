Білий дім показав Трампа в образі Майстра Чіфа з Halo, але неправильно зобразив прапор США

Білий дім несподівано втрутився у світ відеоігор, опублікувавши дивне зображення Дональда Трампа. Адміністрація президента використала штучний інтелект, щоб зобразити його в ролі культового персонажа, що викликало шквал обговорень та здивування у мережі. Цей крок став реакцією на важливу подію в ігровій індустрії та привернув увагу мільйонів користувачів.

Що стоїть за образом Трампа-спартанця?

Усе почалося з того, що компанія GameStop символічно оголосила про завершення "консольних війн" – багаторічного протистояння між прихильниками PlayStation та Xbox. Приводом для цього стала новина про те, що гра Halo: Campaign Evolved вперше вийде на PlayStation у 2026 році, поклавши край її ексклюзивності для платформ Microsoft, пише 24 Канал з посиланням на IGN.

Очевидно, згадка про завершення чергової війти привабила Трампа і його команду, тому вони вирішили зіграти на цьому, приписавши президенту США ще одну перемогу. Тож у відповідь на заяву GameStop офіційний акаунт Білого дому в соціальній мережі X опублікував пост із підписом "Владу гравцям" ("Power to the Players"). Допис супроводжувало зображення, згенероване штучним інтелектом: Дональд Трамп в іконічній зеленій броні Master Chief, головного героя серії ігор Halo, віддає честь на тлі американського прапора та Білого дому.



Дональд Трамп в образі Майстра Чіфа / Фото згенероване представниками Білого дому в ChatGPT

Публікація миттєво стала вірусною: на момент написання цієї статті вона вже має 18 мільйонів переглядів, понад 100 тисяч лайків і 7 тисяч коментарів.

Що не так із цим зображенням?

Але все це не обійшлося без скандалів. Уважні користувачі помітили грубу помилку: на американському прапорі на зображенні було лише 40 зірок замість 50. Це викликало хвилю жартів про те, що адміністрація Трампа планує "видалити" 10 штатів, хоча, очевидно, справа лише у черговій недосконалості ШІ.

Нічого більш патріотичного, ніж офіційний акаунт Білого дому, який публікує AI-сміття з прапором США, на якому бракує 10 зірок,

– іронічно сказав один із користувачів соцмережі.

На цьому коментатори, звісно ж, не зупинилися. Вони почали створювати нові меми. Одні з них анімували це зображення Трампа, змушуючи його роздягатися і бігти геть, інші пропонували зробити з нього головного героя гри Golden Eye, треті взагалі залучали мемні зображення Джей Ді Венса.

Halo виходить на PlayStation

Нагадаємо, Halo: Campaign Evolved була нещодавно представлена Halo Studios під час чемпіонату світу Halo World Championship. З наближенням завершення Halo Infinite з'являються інші проекти, включаючи цю переробку гри на Unreal Engine 5, яка започаткувала серію в 2001 році на оригінальній платформі Xbox.

Ще в серпні датамайнери та пильні шанувальники франшизи наукової фантастики знайшли згадки про "сумісні" з PlayStation ігри Halo, пише Insider Gaming. Тепер ми знаємо, що ці згадки стосувалися Halo: Campaign Evolved.