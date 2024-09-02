Музикант провів день у стилі Тревора з GTA V – все закінчилося його арештом

Ентоні Мелхафф, фронтмен американського панк-гурту Cancer Christ, наприкінці серпня вивів свої дикі витівки на новий рівень, провівши цілий день в образі Тревора Філліпса, одного з відомих персонажів популярної відеогри Grand Theft Auto 5. Його одноденна злочинна діяльність закінчилася арештом у поліції після низки химерних і незаконних дій.

День Ентоні Мелхаффа розпочався далеко від Лос-Анджелеса, в національному парку Йосеміті, де його пригода швидко перетворилася на хаотичну низку подій. Наслідуючи непередбачувану і жорстоку поведінку Тревора з GTA 5, Мелхафф нібито скоїв кілька злочинів всього за кілька годин.

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Хаос почався в місцевому ресторані, де він сказав вагітній офіціантці, що її дитина від нього, стверджуючи, що "духи" сказали йому це. Його поведінка різко набирала обертів, далі він вкрав кілька напоїв у закладі, а потім влаштував химерну погоню за автомобілем місцевого рейнджера.

Не зупинившись навіть після автомобільної аварії, Мельхафф нібито викрав велосипед і продовжив свої "розваги".

Прибувши до іншого готелю, він, як повідомляється, погрожував співробітнику ножем, а потім роздягнувся до спідньої білизни і спробував викрасти менеджера магазину.

Коли цей план провалився, Мельхафф викрав машину менеджера і почав таранити її, врізаючись в інші автомобілі.

Розгул Мельхаффа нарешті припинився, коли його затримала поліція. Однак ситуація набула нового повороту, коли він напав на помічника шерифа під час огляду в лікарні.

Тепер його великий список звинувачень включає:

вандалізм,

крадіжки,

крадіжки зі зломом,

пограбування,

побиття.



Ентоні Мельхафф після затримання / Фото Mariposa County Sheriff’s Office

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До того ж у машині Мельхаффа було знайдено димову шашку, що натякає на те, що у нього, можливо, було ще більше планів на цей день. Наразі він перебуває під вартою під заставу у 100 000 доларів, і про його звільнення не йдеться.