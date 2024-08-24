Українські команди з CS 2 вибороли шанс потрапити на Perfect World Shanghai Major 2024

Одразу три українські організації візьмуть участь у європейському RMR турнірі з Counter-Strike 2, на якому поборються за місця на головній події року – Perfect World Shanghai Major 2024.

На головній кіберспортивній події року для CS 2 – Perfect World Shanghai Major 2024 може опинитися одразу 3 українські організації й сенсаційно, що серед них немає відомого колективу Monte, інформує Games 24.

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Хто представить Україну на RMR

Серед 32 команд, які розіграють між собою путівки на омріяний турнір, українським геймерам буде за ким стежити та за кого вболівати.

Окрім усім відомих Natus Vincere, які потрапили в основну стадію RMR автоматично завдяки місцю в рейтингу HLTV, на ньому також виступатимуть два менш імениті вітчизняні колективи, що складаються повністю з українських гравців.

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Першою пробилася на регіональну кваліфікацію команда футболіста збірної України та лондонського Арсеналу – Олександра Зінченка, під назвою Passion UA.

Склад колективу наступний:

Родіон "fear" Смик

Дмитро "jambo" Семера

Всеволод "s-chilla" Щуров

Нікіта "jackasmo" Скиба

Едуард "zeRRoFIX" Петровський

Приєдналася до неї, отримавши перемогу в останньому раунді відкритої кваліфікації над вже згаданими Monte, організація B8, власником якої є відомий кіберспортсмен з Dota 2 Данило Ішутін, більш відомий як Dendi.

До її складу входять:

Арсеній "cptkurtka023" Дерев'янський

Данило "headtr1ck" Валітов

Олексій "alex666" Ярмощук

Андрій "npl" Кухарський

Данило "esenthial" Цвір

Обидві команди розпочнуть боротьбу на турнірі з закритої кваліфікації у намаганні пробитися в основну стадію. При цьому Passion UA гратимуть в групі B, а B8 потрапили до групи A.

У підсумку, після кількох раундів та матчів у різних форматах, на омріяний Major потрапить 7 найкращих команд з 32.

Стартуватиме Perfect World Shanghai Major 2024 Europe RMR 17 листопада, тож в наших колективів вдосталь часу на ґрунтовну підготовку, чого їм і бажаємо.