Цікавий мод дозволяє грати в The Last of Us за Ріка Ґраймса з The Walking Dead

Цікавий мод об'єднав дві улюблені історії з постапокаліптичного світу – гру The Last of Us та серіал The Walking Dead. Тепер улюблену гру можна пройти шерифом Ріком Ґраймсом.

Обидві історії зосереджені довкола теми зомбі-апокаліпсису. Тож Рік Ґраймс у світі The Last of Us має вигляд, наче в себе вдома.

Читайте також PIN-UP Foundation запустив гуманітарний проєкт LINE-UP для швидкої допомоги українцям

Рік Ґраймс у The Last of Us

Спільнота модифікаторів The Last of Us на ПК ще не величезна, але результати наразі говорять про багатообіцяюче майбутнє гри. Один з модів One Last of Us навіть додає Артура Моргана з Red Dead Redemption 2.

Поки що багато модів просто замінюють Джоеле головними героями інших ігор. Персонажі The Last of Us є найважливішими у всій грі, тому є сенс, що вони залишаються в центрі уваги моддерів.

Попри те, що гра все ще нова для ПК, модифікаційна сцена для The Last of Us має великий потенціал, і буде цікаво подивитися, наскільки креативною вона стане в майбутньому.

Тепер один з шанувальників замінив Джоела на шерифа Ріка Ґраймса з історії The Walking Dead. Шанувальник продемонстрував кат-сцену за участі шерифа та Еллі.

Мод не замінює голос Джоела, однак озвучка двох героїв доволі схожа. Тож якщо особливо не прискіпуватися, така заміна має доволі правдоподібний вигляд.