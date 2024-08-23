ESL Challenger з Counter-Strike 2 у польському Катовіце перенесено: нова дата турніру

ESL оголосила про зміну в розкладі турніру ESL Challenger Katowice, перенісши його на 25 – 27 жовтня 2024 року. Спочатку турнір був запланований на 22 – 24 листопада.

Це було зроблено для того, щоб уникнути конфлікту з регіональним мейджор-рейтингом Perfect World Shanghai Major (RMR) і самим Шанхайським мейджором, що, ймовірно, обмежило б відвідуваність турніру в Катовіце.

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З новими датами ESL Challenger Katowice відбудеться всього через кілька тижнів після ESL Challenger Atlanta та IEM Rio 2024, що сприятиме насиченій підготовці до RMR. Така перестановка гарантує, що команди зможуть взяти участь у катовицькій локальній конференції без перекриття зобов'язань.

Запрошення на ESL Challenger Katowice будуть визначені Світовим рейтингом ESL і, як очікується, будуть оголошені 23 вересня 2024 року .

. Після отримання запрошень незабаром розпочнуться відбіркові турніри, в яких буде доступне одне місце для команд з Північної Америки.

Важливо! Відкритий відбір для команд Північної Америки розпочнеться 26 вересня, і зацікавлені команди можуть зареєструватися через офіційні канали ESL

Минулого року на ESL Challenger Katowice змагалися такі команди, як Party Astronauts, але вони вибули на груповому етапі після перемоги над Bravado і поразки від ENCE.

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