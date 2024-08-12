У Японії з'явився кіберспортивний турнір, гравцям якого потрібно просто спати

Турнір під назвою "Sleep Fighter" (буквально "Сплячий борець") має химерну концепцію, яка полягає в тому, що гравці надягають пристрій для моніторингу сну й лягають спати. Якщо вони не висипаються, то отримують штрафні бали.

Змагання проводяться на платформі Street Fighter – звідси й каламбур із назвою та формальне зарахування цих змагань до кіберспорту, хоча дії учасників не мають нічого спільного з іграми. Спонсором виступає фармацевтична компанія SS Pharmaceuticals, яка пов'язує цю подію з ініціативою "Проєкт активного сну" (Active Sleep Project).

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Як це працює

Геймери відомі тим, що не дуже добре піклуються про свій сон – вони грають ночами, потім лягають на кілька годин, і знову продовжують "залипати" в монітор. Особливо це стосується професійних кіберспортсменів, які тижнями й місяцями тренуються для змагань. Тому такий турнір є не найгіршою ідеєю у світі, хоча, звісно ж, він навряд чи якось допоможе реальним кіберспортсменам.



Офіційний постер турніру Sleep Fighter / Фото SS Pharmaceuticals

У своїй заяві представники SS Pharmaceuticals пояснили, чому проєкт Active Sleep так важливий для всіх — не тільки для геймерів:

Коли ви спите достатньо, це дозволяє отримувати максимум користі від кожного дня й жити повноцінним життям. Щоб донести це до якомога більшої кількості людей, ми розпочинаємо проєкт "Активний сон", щоб зробити все можливе для підтримки тих, хто приймає виклик сну,

– каже компанія.

Протягом тижня перед початком Sleep Fighter спеціальні команди стежитимуть за тим, коли учасники лягають спати. Вони повинні будуть спати щонайменше шість годин на добу. Якщо норма не буде виконана, з них знімуть очки, коли турнір почнеться в прямому ефірі. Це командна робота, тому один погано сплячий учасник може негативно вплинути на своїх товаришів по команді.

Турнір розпочнеться. Відвідувачам заходу потрібно буде виграти в лотерею, щоб потрапити на обмежене місце в залі Ryogoku KFC в Токіо.