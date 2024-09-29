Вперше в історії турнірів Counter-Strike 2 пролилася справжня кров – емоційний хайлайт від NiKo

Головний гренадер колективу G2 з Counter-Strike 2 – Нікола Ковач став героєм історичного моменту, адже в пориві емоцій розтрощив стіл та поранив руку до крові просто під час матчу.

В одному з півфіналів BLAST Premier Fall Final 2024 відбувся одночасно дуже веселий та історичний момент, коли у розпачі від програного раунду NiKo вдарив стіл так сильно, що його пальці аж закровили, повідомляє Games 24.

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Ковач забрав стіл додому

Матч між G2 та Team Vitality подарував шанувальникам кіберспорту пристрасть, жагу до перемоги та купу видовищних моментів. Тріумфували в напруженому поєдинку все ж "самураї", а ключовим став момент, коли один з їх лідерів буквально пролив кров.

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Це відбулося невдовзі після того, як Нікола Ковач ледь не створив найкращий раунд року, залишившись 1 проти 5 суперників, він розправився з усіма окрім останнього.

Коли я вбив чотирьох, я знав, що повинен виграти, і тому я розчарувався, бо це був мій раунд. Все було в моїх руках,

– розповів Ніко після матчу.

Дивовижний раунд, якого не сталося – дивитися відео

Виплеснути свій гнів Ковачу допоміг стіл, який став жертвою брутального удару.

Я навіть не знаю, чи міг би я повернутися в гру, якби не розбив стіл, для мене було важливо випустити емоції. Очевидно, я не хотів навмисно руйнувати стіл, але я просто був дуже фрустрований і засмучений тим, що не виграв клатч,

– сказав зірковий гравець.

Найцікавішим в цьому емоційному виплеску стало те, що NiKo пробив стільницю та навіть до крові пошкодив пальці руки.

Опісля перемоги Ковач забрав стіл собі напам'ять про цей історичний епізод Counter-Strike 2.

Ковач і стіл – перегляньте ролик

G2 зустрінуться у фіналі BLAST Premier Fall Final 2024 з NAVI, які набрали просто монструозну форму та виграли останні 9 очних зустрічей проти "самураїв".

Матч відбудеться о 17:00 за Києвом і лише боги Counter-Strike 2 знають скільки столів потрібно буде розбити Ковачу аби нарешті здолати "народжених перемагати".