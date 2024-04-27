Розробник хітової Manor Lords назвав студію на честь мему про The Witcher 3

Поки містобудівна стратегія Manor Lords підкорює рейтинг бестселерів в Steam, її соло-розробник розповів на честь чого назвав свою ігрову студію, розсмішивши шанувальників The Witcher 3.

Попри наявність Manor Lords у Xbox Game Pass грі вдалося стати справжнім хітом ще й у Steam, де вона досягла відмітки у 159 тисяч одночасних гравців, а 91% рецензій на гру є позитивними.

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Проєкт від польського розробника-одинака Ґреґа Стиченя дає гравцям змогу відчути себе на чолі середньовічного містечка.

Як лорду, вам доведеться провести своє поселення від невеличкого селища до справжнього галасливого мегаполіса, піклуючись при цьому про його жителів, економіку, господарство та, звісно, даючи відсіч усім хто захоче посягнути на ваші землі.

Трейлер гри – дивитися відео

Поки гра підкорює геймерів, її розробник розкрив секрет дивної назви своєї "студії" – Slavic Magic.

Як виявилося, всьому виною проєкт інших поляків CD Projekt RED.

Натхненням став мем, який ви могли бачити, де The Witcher 3: Wild Hunt назвали результатом "горілки та слов'янської магії". Це дуже сподобалося мені як інді-розробнику з Польщі з невеликим бюджетом, але величезною пристрастю, – розповів Ґреґ.

Мем, про який йде мова – це доволі жорстке кепкування з розробників Mass Effect: Andromeda, яке порівнювало печально відомі анімації обличчя з цієї гри з бездоганним обличчям Ґеральта з Рівії.

Той самий мем / Фото з PC Gamer

Хоча Manor Lords вийшла лишень у ранньому доступі, шалений інтерес геймерів до гри дає впевненість у тому, що Стичень зможе втілити в життя всі свої амбітні задуми – і від цього виграють усі, які індустрія так і скромний розробник.