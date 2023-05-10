На Twitch забанили 7-річного вундеркінда Call of Duty: Modern Warfare 2

Twitch заблокував 7-річного стрімера Call of Duty: Modern Warfare 2 під ніком JoDog, який зарекомендував себе як один із найкращих гравців у рейтинговому режимі.

З часом молода аудиторія виявляє все більше і більше інтересу до "дорослих" змагальних відеоігор на кшталт Call of Duty.

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Чим більший попит, тим більше виникає пропозиції, а тому на Twitch з'являються все більш юні стрімери.

Однак, найпопулярніша нині платформа для прямих трансляцій має дуже суворі правила щодо віку своїх користувачів. Ось їх офіційна позиція з цього приводу:

Якщо вам менше 13 років, будь ласка, не використовуйте та не отримуйте доступ до послуг Twitch у будь-який час і будь-яким способом.

Попри це, юні контент-мейкери можуть користуватися послугами платформи разом з батьками, чим власне й займався JoDog, канал якого має назву JoDogSquad, адже 7-річний хлопчик завжди грав разом з батьком.

При цьому хлопець демонстрував неабиякий рівень гри та навіть входив у 7% найкращих гравців рейтингового режиму.

Неймовірний рівень гри 7-річного геймера: відео

Тим більшим був подив стрімера, його батька та фоловерів, коли канал JoDogSquad отримав перманентний бан Twitch.

Увагу до цього привернув журналіст Джек Лакі, а "потерпілі" навіть подали офіційну апеляцію, яка, одначе, скоріше за все буде відхилена.

Дует батька та сина засмутилися від цієї ситуації, але не відійшли від ідеї вести прямі ефіри, тож наразі проводитимуть їх на платформах Facebook Gaming та Kick.