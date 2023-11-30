Ubisoft безкоштовно роздає одну з найсуперечливіших ігор серії Assasin's Creed

Протягом обмеженого часу Ubisoft безкоштовно дарує геймерам на ПК, одну з найбільш недооцінених ігор в історії франшизи Assassin's Creed. Детальніше – у матеріалі.

Франшиза Assassin's Creed налічує 12 основних ігор, 17 спін-офів, кілька короткометражних фільмів, 1 повний метр та ще низку різноманітних трансмедійних проєктів.

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З-поміж усього цього розмаїття, на нашу думку, найбільш недооціненим продуктом є Assassin's Creed Syndicate.

Цей пригодницький екшн був випущений ще у 2015 році та планував збагатити формулу успіху AC, принісши нову систему пересування та покращену механіку стелсу. На додачу Syndicate також на довгі роки стала останньою грою серії, яка не мала RPG елементів, що з'явилися уже в її наступниці – Origins, а потому й в Odyssey і Valhalla.

Попри усі чесноти, на релізі проєкт піддався критиці, зокрема через низку технічних проблем. З часом Ubisoft виправляли недоліки один за одним, проте в пам'яті геймерської спільноти гра запам'яталася як досить посередня.

Одначе, через сім років після виходу, Assassin's Creed Syndicate все ще має що запропонувати гравцям, адже у грі одна з найкращих бойових систем в серії та досить хороший сюжет, сповнений цікавих історій.

Тим більше розробники пропонують безкоштовні цифрові копії Assassin's Creed Syndicate усім користувачам ПК, які мають обліковий запис Ubisoft, отож гру можна забрати у лаунчері Ubisoft Connect до 6 грудня.

Трейлер Assassin's Creed Syndicate: дивитися відео

Отож, радимо вам прогулятися вуличками та дахами вікторіанського Лондона, особливо, коли це можна зробити "на халяву".