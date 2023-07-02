Ubisoft працює одразу над 11 іграми Assassin's Creed

Студія Ubisoft прагне масштабно продовжувати свою франшизу Assassin's Creed. Інсайдери отримали інформацію, що компанія працює одразу над 11 новими іграми цієї серії.

Нещодавно вже з'являлася інформація, що Ubisoft розширює свій штаб розробників. Тепер ця потреба стає зрозумілою, оскільки студія працює над цілою низкою проєктів одразу.

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Ще 11 ігор Assassin's Creed

Серія Assassin's Creed довгий час була перлиною Ubisoft. Його серія Prince of Persia заклала основу сповненого паркуру пригодницького бойовика, який Assassin's Creed підняв на новий рівень завдяки своїм захопливим історіям, дизайну та відточеній ігровій механіці стелс.

Крім того, Assassin's Creed Valhalla стала першою грою Ubisoft, що принесла студії мільярд доларів. Це стало достатньою причиною для французького розробника розширювати свою франшизу.

Як повідомляє Insider Gaming, Ubisoft зараз працює над 11 іграми Assassin's Creed, включаючи майбутню гру Assassin's Creed Mirage. Окрім Mirage, наразі у виробництві є ще три ігри:

Assassin's Creed Nexus,

Assassin's Creed під кодовою назвою Jade,

Assassin's Creed під кодовою назвою Red.

Також на стадії попедереднього виробництва перебувають ігри з кодовими назвами Hexe та Invictus. Також вже триває робота над багатокористувацькими іграми з кодовими назвами Nebula, Raid та Echoes.

Інсайдери також стверджують, що в Ubisoft вже розглядають продовження майбутньої гри у віртуальній реальності Assassin's Creed Nexus.

Останньою грою, яка, імовірно, вже перебуває в розробці, є ремейк Assassin's Creed Black Flag. Саме ця гра познайомила шанувальників з персонажом Едвардом Кенуеєм.