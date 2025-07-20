Ubisoft впевнені, що мікротранзакції веселять геймерів

Фінансовий звіт Ubisoft розкрив ставлення очільника компанії Іва Гіймо до мікротранзакцій у відеоіграх. На превеликий подив геймерів, він вважає, що вони лише додають веселощів.

Ubisoft знову неприємно виділилися серед інших розробників відеоігор, показавши, що їхнє правління зовсім не розуміє пересічних геймерів, інформує 24 Канал з посиланням на gamesradar+.

Варте уваги Найбагатша людина в індустрії відеоігор все ще працює 7 днів на тиждень

Ubisoft зовсім не розуміють геймерів?

Мікротранзакції стали невіднятною частиною так званих Free to play відеоігор вже досить давно, але деякі розробники примудряються інтегрувати їх ще й в платні проєкти.

Першість у цьому, звісно, тримають Ubisoft, які шляхетно дають можливість купити, скажімо, красиву броню для коня, навіть у своїх однокористувацьких іграх.

Раніше вважалося, що таким чином компанія просто хоче витиснути якомога більше коштів, але останній річний фінансовий звіт показав, що CEO Ubisoft Ів Гіймо просто навідріз відмовляється розуміти геймерів.

На думку гендиректора, мікротранзакції "роблять ігровий досвід веселішим", оскільки гравці можуть "персоналізувати свої аватари або швидше прогресувати".

Окрім того, Гіймо також наголосив, що мікротранзакції "завжди є необов'язковими".

Такий погляд на цю ситуацію навряд знайде відгук у серцях шанувальників Ubisoft, переважна більшість з яких не хочуть продовжувати витрачати гроші в іграх, які вони й так вже купили.

Однак, виглядає так, що найближчим часом мікротранзакції в іграх студії нікуди не подінуться.