Капітан Чемпіонів світу з футболу розповів яка відеогра вплинула на його переїзд в Лос-Анджелес

Легендарний футболіст та капітан збірної Франції розповів цікаву деталь свого нещодавнього трансферу до клубу LAFC з Лос-Анджелеса. Яка відеогра ймовірно допомогла йому прийняти рішення – дізнайтеся у матеріалі.

Легендарний голкіпер Уго Льоріс, який привів національну збірну Франції до золота Мундіалю 2018 року, виявився ще тим геймером.

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Наприкінці 2023 року 37-річний француз вирішив покинути лондонський Тоттенхем, у якому провів довгих 11 років. Так стався перехід до MLS та колективу ФК Лос-Анджелес.

Говорячи про переїзд в інтерв'ю для порталу GetFootballNewsFrance, Льоріс пояснив, що планував повішати бутси на гвіздок, але йому запропонували вигідну угоду та цікавий проєкт в США, який змусив його знову відчути "полум'я та ентузіазм" щодо футболу.

Також сильно вплинуло те, що, за його словами, Лос-Анджелес – це просто хороше місце для життя.

Тут мені не потрібно носити шарф і капелюх, як у паризькому Діснейленді. Все більш спокійно. У мене було, можливо, з десять людей, які просили мене зробити селфі протягом дня, – розповів голкіпер.

Серед іншого виявилося, що однією з причин легкої акліматизації француза в новому місті стала відеогра Grand Theft Auto, яку футболіст перерахував разом з іншими причинами жити в Лос-Анджелесі.

Кіноіндустрія, Dr. Dre, GTA… Я так багато грав у цю гру на Playstation, що у мене склалося враження, що я знаю всі визначні пам'ятки міста, навіть не побувавши тут, – пригадав Льоріс.

Отож, окрім можливості розважитися, ігри Rockstar також можуть слугувати як туристичні буклети, які цілком здатні привабити людей до певної локації.