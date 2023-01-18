Український колектив з CS:GO Monte підсилився колишнім гравцем NAVI та тренером Mousesports

Monte – команда з CS:GO з українським корінням, оголосила про підписання нового учасника, яким став колишній гравець NAVI. Окрім цього до організації приєднався іменитий та досвідчений тренер. Деталі – у матеріалі.

Молодий український колектив з CS:GO, який розпочав свою історію лише влітку 2022 року уже встиг заробити понад 20 тисяч доларів призових та нещодавно повідомив про суттєве підсилення, повідомляє 24 канал.

Цікаво Коли один у полі воїн: найкращі відеоігри, зроблені соло-розробниками

Тепер у команді офіційно з'явився справжній гуру тренерської справи, легендарний Сергій "lmbt" Бежанов, який тренував такі відомі колективи як HellRaisers та Mousesports. Останнім часом "Ламич" працював аналітиком та коментатором студії Maincast.

Ламич знову на "тренерському містку" / зображення з твітеру

Після того як Monte залишив молодий данець Фредерік "fessor" Соренсен, на його місце у ролі стендіна завітав Віктор "sdy" Оруджев, який зовсім нещодавно покинув стан "народжених перемагати".

Вочевидь, Віктор не захотів довго сидіти без професійного CS: GO, адже вже сьогодні організація Monte в епічному відео підтвердила, що ця заміна стає постійною і віднині sdy повноцінний член колективу.

Представлення нового гравця Monte: відео

Наразі Monte беруть участь в турнірі ESL Challenger League Season 44 Europe, де пробились до стадії 1/8 плейоф верхньої сітки. На момент написання матеріалу, колектив знаходиться на 48 позиції світового рейтингу hltv.

Активний ростер виглядає наступним чином:

Володимир "Woro2k" Велетнюк – 21 рік, українець

– 21 рік, українець Сергій "DemQQ" Демченко – 21 рік, українець

– 21 рік, українець Мохаммед "BOROS" Малхас – 18 років, йорданець

– 18 років, йорданець Шимон "kRaSnaL" Мрозек – 19 років, поляк

– 19 років, поляк Віктор "sdy" Оруджев – 25 років, українець

Будемо з цікавістю слідкувати за новим ім'ям на українській кіберспортивній сцені та бажаємо хлопцям удачі й гучних перемог, а головне пройти усі "сім кіл пекла" та потрапити на майбутній мейджор із CS:GO.

А там хто знає, можливо, Monte вдасться повторити торішній успіх колективу Bad News Eagles, а то й перевершити його.