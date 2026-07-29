Українські безпілотники стануть частиною відеогри THREEDAYS

Українська студія CYBERNATION офіційно оголосила про стратегічне партнерство з вітчизняним виробником безпілотників F-Drones. У межах цієї співпраці розробники інтегрують у майбутню відеогру THREEDAYS реальні моделі дронів, які сьогодні допомагають захисникам на передовій.

Реальні дрони у віртуальному світі

У центрі ігрового процесу опиняться три ключові безпілотні системи: F7, F10 та Litavr. Розробники планують не просто скопіювати візуальні образи техніки, а й максимально точно передати фізику польоту та бойову ефективність апаратів у складних умовах. Творці проєкту, компанія CYBERNATION, підкреслюють, що використання реальних прототипів є частиною їхньої філософії створення достовірного контенту про сучасну війну.

Для нас принципово важливо, щоб техніка у THREEDAYS мала реальні прототипи, які використовують українські військові. Тому ми обрали F-Drones – одного з лідерів української галузі безпілотних систем. Ми прагнемо достовірно відтворити не лише зовнішній вигляд F7, F10 та Litavr, а й ефективність їхнього застосування українськими захисниками,

– прокоментували представники команди розробників CYBERNATION.

Від окопів до розробки ігор

Співпраця має особливе значення для керівництва F-Drones. Генеральний директор компанії Станіслав Хутор дізнався про розробку THREEDAYS, коли сам перебував у лавах Збройних Сил. За його словами, прискіпливе ставлення команди CYBERNATION до деталей допоможе світовій спільноті краще зрозуміти український досвід. Гравці зможуть виконувати місії, що ґрунтуються на реальних бойових операціях, відчуваючи специфіку роботи сучасного оператора безпілотника.

Я вперше почув про THREEDAYS ще під час служби, й тоді не міг уявити, що через три роки наші розробки стануть частиною гри. Це один із найамбітніших українських ігрових проєктів. Команда CYBERNATION прискіпливо ставиться до деталей, щоб якомога достовірніше відтворити події великої війни,

– заявив CEO компанії F-Drones Станіслав Хутор.

Масштаб проєкту та персонажі

THREEDAYS фокусується на подіях повномасштабного вторгнення, пропонуючи гравцям не лише технологічну зброю, а й можливість керувати відомими персонажами. У грі з'являться образи реальних військових, серед яких – Редіс і Тайра.

Попри те, що точну дату релізу автори поки тримають у секреті, розробники впевнені: гра стане важливим інструментом для демонстрації технологічного потенціалу України та професіоналізму її людей на міжнародній арені.