Випадок один з мільйона: гравець Counter-Strike 2 відбив кулю ножем

У мережі стало вірусним відео, де гравець Counter-Strike 2 примудрився відбити ножем ворожу кулю, випущену зі снайперської гвинтівки AWP.

Гравець CS 2 став героєм неймовірного випадку, відбивши ворожу кулю ударом ножа.

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Унікальний хайлайт вразив геймерів

У соцмережі X стало вірусним відео, яке потрапило туди з "китайського інтернету".

Під час матчу на мапі Dust 2, гравець сторони контртерористів прорвався майже на респавн опонентів, заставши їх зненацька.

Вбивши перших двох терористів, геймер опинився без набоїв в патроннику, тому вирішив змінити автомат на ніж. На щастя останнім живим суперником залишився ворожий снайпер, який чомусь все ж вирішив влучити в нашого героя за допомогою AWP.

Одначе при вповільненні відео видно, як контртерорист зумів ножем відбити постріл з гвинтівки.

Унікальний момент в CS 2 – дивитися відео

Щоправда, у мережі знайшлися й скептики, які стверджують що це лише збіг анімації, а не відбита геймером куля.

Що з цього правда – залишиться загадкою.