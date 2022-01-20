UPEA оголосила про старт нового кіберспортивного сезону з CS:GO та Dota 2

UPEA планує провести серію турнірів різних рівнів з CS:GO та Dota 2. Відбіркові матчі стартують у лютому, а загальний призовий фонд змагання складає майже 2 мільйони гривень.

Українська Професійна Кіберспортивна Асоціація (UPEA) оголосила про старт першого кіберспортивного сезону у 2022 році. Організатори змагання проведуть Шкільні та Студентські ліги, а також Чемпіонат України з CS:GO та Dota 2.

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Новий сезон триватиме з лютого по травень 2022 року, а завершиться гранд-фіналом у Києві, який планують провести у LAN-форматі. Відбіркові змагання до Чемпіонату України стартують вже наступного місяця, а взяти участь у них можуть всі охочі, незалежно від віку та місця проживання. Щоправда, одна умова все ж таки є – більшість гравців команди мають бути громадянами України.

Варто відзначити, що загальний призовий фонд першого сезону складає 1 750 000 гривень (понад 60 тисяч доларів), а розподіляється він так:

Шкільна Ліга – 275 000 гривень

Студентська Ліга – 400 000 гривень

Чемпіонат України – 1 080 000 гривень

Реєстрація безплатна, а детальніше ознайомитися з правилами та розкладом можна за цими посиланнями:

Варто додати, що також UPEA планує провести відбіркові LAN-змагання в різних містах України, які відбуватимуться в партнерстві з кіберспортивними клубами. Переможці таких турнірів отримають місця в другому етапі Чемпіонату України. Інформація про міста та дати проведення має з'явитися згодом.

Також організатори нагадали, що у 2022 році повертається активність на платформі UPEA Hub, де гравці можуть не лише змагатися на українських серверах 24/7, а й отримувати різні нагороди.