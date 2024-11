Це найкращі саундтреки до відеоігор у 2024 році: один з них виграє Grammy

Наближається щорічна премія Grammy, яка відзначає найкращих діячів музичної сфери. Серед інших номінацій – найкращий саундтрек до відеогри. Ось короткий список номінантів, один з яких забере статуетку.

Хто претендує на нагороду

Очікується, що церемонія нагородження пройде 2 лютого 2025 року в Лос-Анджелесі, Каліфорнія. Це буде третій раз, коли нагорода за найкращий саундтрек до відеоігор вручається у рамках Grammy. Уперше її присудили у 2023 році, повідомляє 24 Канал з посиланням на VGC.

Цікаво Помер актор, який озвучив трьох героїв Dota 2, персонажа Half-Life 2 та Слайрака у Dragon Blood

Цього року до п'ятірки номінантів увійшли такі ігри:

Avatar: Frontiers of Pandora. Композитор Пінар Топрак.

God of War Ragnarök: Valhalla. Композитор Беар МакКрірі.

Marvel’s Spider-Man 2. Композитор Джон Паезано.

Star Wars Outlaws. Композитор Вілберт Роже II.

Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord. Композитор Вініфред Філліпс.

Для Беара МакКрірі це вже третя номінація і він єдиний, кого номінують щороку з моменту заснування премії. Раніше він був номінований за Call of Duty: Vanguard та базову гру God of War Ragnarök.

За словами Recording Academy, яка займається організацією заходу, нагорода "відзначає досконалість альбомів саундтреків, що складаються переважно з оригінальних партитур і створені спеціально для відеоігор або інших інтерактивних медіа, випущених протягом кваліфікаційного періоду, або в якості доповнення до них".

Першим переможцем премії у 2023 році стала Assassin's Creed Valhalla, чия музика для DLC Dawn of Ragnarök Стефані Економу випередила Aliens: Fireteam Elite, Call of Duty: Vanguard, Marvel's Guardians of the Galaxy та Old World.

Нагороду 2024 року отримала гра Star Wars Jedi: Survivor, створена Стівеном Бартоном і Горді Хаабом. Вона обійшла Call of Duty: Modern Warfare II, God of War Ragnarök, Hogwarts Legacy та Stray Gods: The Roleplaying Musical.