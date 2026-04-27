Crimson Desert стала гордістю Кореї: прем'єр міністр країни відзначив її стрімкий успіх

Прем'єр-міністр Південної Кореї Кім Мін Сок публічно відзначив успіх Crimson Desert від Pearl Abyss, назвавши гру важливою подією для всієї місцевої ігрової індустрії. За його словами, проєкт не лише встановив рекорд продажів, а й допоміг популяризувати корейську культуру у світі.

Кім Мін Сок особисто прокоментував успіх проєкту в соцмережі X, наголосивши, що гра стала важливим досягненням для всієї індустрії відеоігор країни, повідомляє PCGamer.

Чому Crimson Desert стала настільки важливою для Південної Кореї?

За словами очільника корейського уряду, гра продалася тиражем у 5 мільйонів копій лише за 26 днів після релізу, що стало найшвидшим результатом в історії корейських консольних ігор.

Прем'єр наголосив, що справа не лише у фінансовому успіху. Він окремо відзначив те, як розробники інтегрували в проєкт елементи корейської культури. Мовиться, зокрема, про тхеквондо та традиційну корейську кухню, які органічно вписалися у світ гри.

На його думку, саме це дозволило Crimson Desert відкрити нову сторінку для так званого K-content – культурного експорту Південної Кореї, який уже давно асоціюється з музикою, серіалами та кіно.

Кім Мін Сок заявив, що це досягнення стало важливим поворотним моментом, який демонструє здатність місцевої ігрової індустрії розвиватися на різних платформах, зокрема й на консолях. Він також наголосив на тому, що уряд готовий взяти на себе відповідальність за подальшу підтримку галузі.

За його словами, держава планує активно сприяти розвитку індустрії, щоб K-games змогли стати ще однією опорою корейського культурного експорту нарівні з K-pop та іншими напрямами.

Поки що незрозуміло, чи йдеться про реальну фінансову підтримку та нові державні програми для розробників, чи лише про публічне схвалення на рівні уряду. Проте сам факт такої уваги вже став важливим символічним досягненням для Pearl Abyss.

Успіхи Crimson Desert

Crimson Desert стала одним із найуспішніших релізів 2026 року для корейського геймдеву. Гра від Pearl Abyss продалася тиражем у 5 мільйонів копій лише за 26 днів після виходу, встановивши рекорд серед корейських консольних ігор.

На Steam проєкт швидко увійшов до числа найбільш продаваних новинок, а рейтинг користувачів виріс до "Дуже схвальні" – близько 85% позитивних відгуків. Піковий онлайн перевищував 276 тисяч одночасних гравців, що підтвердило високий інтерес аудиторії.

Також гра перемогла у голосуванні PlayStation Players’ Choice як найкраща новинка березня 2026 року, випередивши кілька великих релізів, пише Seoul Economic Daily.

Додатково популярність підтримали регулярні оновлення після релізу: розробники швидко виправляли баланс, покращували інтерфейс і додавали новий контент.