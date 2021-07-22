Бюджет у мільйон доларів: Valve анонсувала масштабний конкурс скінів для CS:GO

Компанія Valve оголосила про старт масштабного творчого конкурсу, який присвячений скінам з CS:GO. Його переможці отримають по 100 тисяч доларів, а їхні роботи з'являться у цій грі.

Напевно, всі шанувальники Counter-Strike: Global Offensive знають, що у цій відеогрі є просто неймовірна кількість різноманітних скінів. А їхня загальна кількість лише зростає, бо компанія Valve продовжує періодично випускати тематичні кейси з цими предметами для кастомізації.

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Варто нагадати, що зазвичай за наповнення кейсів відповідає спільнота цієї відеогри. Якщо точніше, то представники компанії Valve відбирають найкращі (найпопулярніші) скіни з майстерні Steam, а їхні автори отримують певний відсоток від продажів. Щоправда, цього разу розробники CS:GO вирішили трохи відійти від традиційної схеми, бо анонсували відкритий конкурс з призовим фондом у мільйон доларів.

Усього буде 10 переможців, тобто кожен отримає по 100 тисяч доларів за свою роботу. Напевно, зрозуміло, що ці скіни також з'являться й у цьому дуже популярному шутері. Загалом правила дуже прості, а взяти участь у цьому конкурсі можуть всі охочі (кількість робіт необмежена).

Щоправда, важливо відзначити, що ці скіни мають відповідати тематиці нового кейсу – сновидіння та кошмари. Також можна додати, що розробники вже показали зброю, яка візьме участь у цьому конкурсі. Річ у тім, що додати всі варіанти озброєння в один кейс не можна, бо кількість місць у ньому обмежена.

Конкурс розпочався лише сьогодні, а продовжиться до 21 жовтня. Після цього представники компанії Valve визначать найкращі роботи, а вже згодом вийде й новий кейс з цими скінами. Напевно, у нього є реальний шанс стати одним з найкращих в історії CS:GO. Наостанок варто відзначити, що ознайомитися з правилами цього конкурсу, а також з прикладами подібних тематичних робіт можна за цим посиланням.

Вигляд нового кейсу / Фото портал Counter-Strike

Зброя з нового кейсу / Фото портал Counter-Strike