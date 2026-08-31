Таємний архів Valve на 12 терабайтів опинився в мережі: злито секрети культових відеоігор

Ігрова індустрія переживає черговий шокуючий момент. Величезний масив конфіденційних даних компанії Valve, що важить цілих 12 терабайтів, опинився у відкритому доступі, розкриваючи понад десятиліття секретних матеріалів і закритих розробок легендарних ігор.

Грандіозний витік даних із минулого

Цей інцидент уже встигли охрестити "теравитоком" – опублікований архів містить тисячі версій ігор, які розробники завантажували на сервери в період 2003 – 2013 років. Спільнота отримала доступ не лише до фінальних релізів, але й до закритих тестових збірок, ранніх прототипів та скасованих проєктів, пише Ars Technica.

Дослідники та фанати негайно почали вивчати вміст витоку. Найбільшу увагу привернули ранні версії головоломки Portal 2 . У них виявили вирізані репліки штучного інтелекту GLaDOS та уривки діалогів засновника Aperture Science Кейва Джонсона, чию свідомість помістили в куб. Також розробники тестували в цій грі адгезивний гель, сповільнення часу та унікальну модель зброї, яку раніше бачили на кадрах скасованої Half-Life 2: Episode 3 .

. У них виявили вирізані репліки штучного інтелекту GLaDOS та уривки діалогів засновника Aperture Science Кейва Джонсона, чию свідомість помістили в куб. Також розробники тестували в цій грі адгезивний гель, сповільнення часу та унікальну модель зброї, яку раніше бачили на кадрах скасованої . Ентузіасти також знайшли файли, пов'язані зі скасованою грою F-Stop , яка мала стати оригінальним продовженням Portal із механікою зйомки на камеру.

, яка мала стати оригінальним продовженням Portal із механікою зйомки на камеру. Окрім цього, в архіві збереглися ранні збірки Left 4 Dead 2 та Counter-Strike: Global Offensive .

та . Масштаб витоку вражає, адже Valve зберігала на своїх серверах версії відомих ігор від інших компаній. Серед них знайшли ранні матеріали проєктів Mirror's Edge від DICE, Dragon Age від BioWare та ігор серії Arkham від Rocksteady.

Відчинені двері на серверах Valve

Як з'ясували фахівці, цей інцидент не є результатом складного хакерського зламу. Відомий датамайнер під ніком Gabe Follower підтвердив, що всі файли отримали через публічно доступну точку доступу API на серверах дистрибуції Steam. Представники Valve просто забули встановити паролі чи будь-який інший захист на застарілу архітектуру Steam2.

Вміст архіву обривається на 2013 році. Саме тоді розробники перейшли на нову систему доставки контенту під назвою SteamPipe. Нова технологія спростила завантаження оновлень і закрила старі дірки в безпеці. Проте старі сервери зберегли колосальний обсяг інформації, яка роками чекала свого часу в приватних колекціях накопичувачів даних.

Я не знаю всіх деталей, але підозрюю, що ці файли сховищ завантажили дуже давно, і вони просто лежали в приватній колекції,

– прокоментував модератор Discord-спільноти Valve Cut Content CrazyBubba.

Юридичні загрози та наслідки для індустрії

Оприлюднення такого обсягу закритих матеріалів створює серйозні проблеми для безпеки ігрової індустрії. Це показує, як сервери однієї корпорації можуть стати єдиною точкою відмови для десятків сторонніх розробників. Попри те, що архів не містить ігор останніх років, провідні видавці все одно занепокоєні безпекою своїх старих технологій.

Цей архів містить величезну кількість стороннього контенту, що робить ситуацію значно небезпечнішою, ніж якби це були лише власні розробки Valve,

– заявив популярний блогер та дослідник ігор компанії Тайлер Маквікер.

Він закликав користувачів триматися подалі від завантаження цих матеріалів, щоб уникнути потенційних судових позовів від правовласників. Проте зупинити поширення архіву через торент-мережі вже практично неможливо, оскільки сотні прихильників активно копіюють цінні історичні файли на свої пристрої.