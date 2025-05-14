Valve може працювати над ще одним неанонсованим проєктом, тримаючи його в секреті, як Deadlock

Компанія Valve може працювати над ще одним неанонсованим проєктом, але поки що не готова про нього говорити. Натяки на гру знайшли в коді Deadlock, який компанія також довгий час тримала в таємниці. Однак варто зазначити, що аргументи дуже слабкі.

Секретна гра

Цього разу неанонсованим проєктом може бути щось із культової серії Team Fortress. У свіжому оновленні Deadlock користувач Reddit під ніком u/dirtkiller23 помітив новий рядок з позначкою "Tf". Знахідка швидко привернула увагу й була підтверджена авторитетним інсайдером Тайлером Маквікером, відомим дослідником витоків Valve, повідомляє 24 Канал з посиланням на TheGamer.

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Ці дві літери – "Tf" – одразу викликали асоціації з Team Fortress. І хоча наразі достеменно невідомо, що саме вони означають, експерти сходяться на думці: цей рядок не випадковий і не залишився в коді від попередніх розробок. За структурою та форматом файла видно, що він новіший, ніж відповідні елементи в Deadlock чи Counter-Strike 2 – це результат недавніх змін.

Оскільки знайдений рядок міститься в структурі Source 2, виникла гіпотеза, що йдеться про можливий порт гри, подібний до оновлень, які раніше отримали Dota 2 та Counter-Strike 2. Проте сам Маквікер сумнівається в цьому. За його словами, якби це справді був порт, позначка мала б іншу форму, на кшталт "Tf_imported" чи "Tf_Source_2", а перенесення гри на новий рушій відбулося ще у 2014 році.

Деякі фанати припускають, що "Tf" може бути сиквелом або спін-офом, однак це залишається лише здогадкою. Точної інформації наразі немає, тому фанати чіпляються за цю ниточку, заявляючи, що новий проєкт Team Fortress потенційно перебуває у розробці.

Але не варто покладати надмірних сподівань. Хоча згадка про "Tf" викликала хвилю ентузіазму серед спільноти, історія Valve показує, що навіть підтверджені витоки не гарантують релізу. Компанія вже скасовувала кілька внутрішніх проєктів – згадаймо хоча б Left 4 Dead 3 чи різні версії Half-Life 3, які так і не побачили світ.

Ще один показовий приклад – Deadlock. Гра починалася як "Citadel", що мала бути пов’язана з Half-Life і розгортатися під час Семигодинної війни у City 17. Потім вона трансформувалася в "Neon Prime", а згодом – у Deadlock, повністю втративши своє початкове коріння.

Так само й "Tf" може зазнати повної зміни концепції або ж бути скасованим на ранній стадії. Проте після майже двадцяти років без новин фанати Team Fortress мають підстави для обережного оптимізму. Поки ж залишається лише чекати й спостерігати, чи перетвориться цей слід у щось реальне.