У Counter-Strike 2 серйозно змінили систему покупок – що нового додали

Розробники з Valve неочікувано суттєво змінили екран вибору та покупки зброї в майбутній Counter-Strike 2, порівняно з CS:GO. Усі подробиці – у матеріалі.

Перший тиждень літа минає, а отже вихід Counter-Strike 2 все ближче, тому розробники з Valve вирішили випустити оновлення бета-версії майбутньої новинки, повідомляє 24 канал.

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Counter-Strike 2 зазнала суттєвих змін однієї з основних механік гри, оскільки покупка зброї тепер не лише виглядатиме зовсім інакше візуально, але й відрізняється функціонально.

Зокрема, здається, що Valve надихнулися прямим конкурентом – шутером Valorant, оскільки колесо зброї з CS:GO було повністю видалено, а замість нього тепер табличка подібна тій, що є у проєкті Riot Games.

Вікно покупки зброї у CS 2 / Фото з твітеру

У ній є місце для 5 пістолетів, 5 одиниць зброї "середнього рівня" (SMG та дробовики), а також для 5 гвинтівок і карабінів.

Окрім класичних початкових пістолетів обох сторін, гравці можуть налаштувати всі інші слоти за своїм смаком, але це означає, що частина зброї залишиться поза грою, що зробить її недоступною під час матчу.

Нова система вибору зброї у CS 2: відео

Ця зміна може нести за собою ще більш глобальні, впевнені геймери.

Багато хто вважає, що оскільки контртерористи тепер мають змогу купувати обидва варіанти своєї основної гвинтівки, то сторона терористів може отримати потужний аналог АК-47.

Це своєю чергою означає, що Valve з часом можуть додавати у гру все нові й нові одиниці озброєння, що є просто таки революційним підходом. Наприклад, деякі гравці уже благають розробників додати в проєкт гранатомети.

Ще однією суттєвою зміною стало те, що тепер помилку, здійснену при покупці, можна виправити, продавши випадково придбаний предмет за ту ж ціну. Зробити це можна лише на початку раунду.

Окрім того, тепер не потрібно "дропати" зброю своєму товаришеві по команді. Якщо у вас достатньо коштів аби придбати йому девайс, це можна зробити просто зі свого меню.

, повноцінний реліз Counter-Strike 2 має відбутися вже цього літа.