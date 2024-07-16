Скільки людей працює в компанії Valve і як багато вони заробляють

Valve – один із найбільших у світі розробників ігор, який також володіє ключовим на ринку ігровим магазином. Але попри такий вплив компанія виявилась не такою вже й великою. Витік даних про заробітну плату показує, наскільки маленькою насправді вона є.

Джерелом нової інформації є значно відредагований документ з антимонопольного позову Wolfire проти Valve. Дані показують, що Valve не може зрівнятися з тисячами співробітників EA чи Riot Games: згідно з витоком, станом на 2021 рік у Valve працювало лише 336 співробітників.

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Деякі дані в злитому документі можна було переглянути, попри чорні поля, які закривали частину інформації. Зокрема можна побачити чисельність персоналу Valve і загальну зарплату в різних підрозділах компанії за 18 років. Також були доступні деякі дані про комісію, яку компанія брала на той час із розробників ігор, і навіть про валовий прибуток.

Дані про співробітників починаються з 2003 року, тобто через кілька років після заснування Valve у 1996 році і того ж року, коли Valve запустила Steam. Остання доступна дата – 2021 рік. Дані поділяють працівників Valve на чотири різні групи: "Адміністратори", "Ігри", "Steam" і, починаючи з 2011 року, "Апаратне забезпечення".

Якщо ви хочете самостійно розібратися в цифрах, оригінальна стаття джерела містить велику детальну таблицю з усіма даними.

Можна побачити, як зростала кількість працівників та їхня заробітна плата. Варто нагадати, що у США заробітну плату зазвичай називають і рахують у річному вимірі, а не за місяць.

У 2003 році кількість працівників зі статусом "Адміністратор" становила лише 5 осіб. У 2021 році їх уже було 35. Сумарна оплата праці на відділ змінилася з 454 142 долари до 157 999 567 доларів.

становила лише 5 осіб. У 2021 році їх уже було 35. Сумарна оплата праці на відділ змінилася з 454 142 долари до 157 999 567 доларів. У статусі Games , тобто розробники ігор, перебувало спочатку 57 людей у 2003 році з зарплатою в майже 4 мільйони доларів. У 2021 році над проєктами трудилась уже 181 людина з сумарною зарплатою в трохи більше, ніж 192 мільйони доларів.

, тобто розробники ігор, перебувало спочатку 57 людей у 2003 році з зарплатою в майже 4 мільйони доларів. У 2021 році над проєктами трудилась уже 181 людина з сумарною зарплатою в трохи більше, ніж 192 мільйони доларів. Підтримкою Steam займалися спочатку 16 людей, а до 2021 року їх стало 79. Зарплата зросла з мільйона доларів до майже 76,5 мільйона.

займалися спочатку 16 людей, а до 2021 року їх стало 79. Зарплата зросла з мільйона доларів до майже 76,5 мільйона. Апаратне забезпечення тягли на собі спочатку 7 людей із оплатою в 2,2 мільйона, а у 2021 році їх було вже 41 з зарплатою в 17,7 мільйона доларів.

Ми можемо розділити оплату на кількість працівників, щоб отримали річну зарплату однієї людини, але враховуючи, що кожен міг отримувати різні суму, залежно від свого досвіду й вкладеного часу, це не має сенсу.

Цікавим моментом є те, що у 2017 році Valve досягла піку витрат на оплату праці в підрозділі "Ігри" – 221 мільйон доларів. Після цього витрати знижувались разом зі зменшенням кількості працівників. Але того року компанія не випустила жодної нової гри. Ці витрати могли піти на підтримку таких ігор, як Dota 2, і на розробку нових ігор, як Artifact, які виходили пізніше.

Невелика кількість персоналу, схоже, пояснює, чому список продуктів Valve настільки обмежений, попри величезний бізнес компанії як ігрової платформи. Крім того, можна зрозуміти, чому оновлення для деяких ігор виходять так рідко. Компанії доводилося звертатися за допомогою до сторонніх підрядників, хоча вона цілком могла б найняти більше людей, особливо враховуючи той факт, що на одного працівника припадає близько 15 мільйонів доларів на рік, якщо вірити оцінкам Wolfire.