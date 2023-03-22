Valve підтвердили Counter-Strike 2: що змінить масштабне оновлення
Як грім серед ясного неба Valve підтвердили чутки про розробку Counter Strike 2 та оголосили старт обмеженого бета-тесту. Що чекає геймерів в масштабному оновленні мегапопулярної гри – дізнайтесь у матеріалі.
Valve нарешті втішили шанувальників CS надзвичайною новиною – Counter Strike 2 дійсно існує і зіграти в нього кожен охочий зможе уже зовсім незабаром, повідомляє 24 Канал.
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Розробники почали сипати на геймерів новини про майбутнє масштабне оновлення відомого шутера просто з космічною швидкістю.
Counter-Strike 2 – це капітальне переосмислення кожної системи, кожного шматочку контенту та кожної частини досвіду CS, – заявили у Valve.
Також творці CS більш детально розповіли, що чекає на геймерів.
Димові гранати
Головною зміною, яка торкнеться гранат стане те, що димові завіси будуть "динамічними". Тепер дим не буде зависати в повітрі, як це було раніше, а дотримуватиметься законів фізики й заповнюватиме собою простір, ставши волюметричним 3d об'єктом.
Розробники обіцяють, що віднині гравці бачитимуть дим однаково незалежно від позиції та розташування (бувайте ванвеї).
Оновлений дим у Counter-Strike 2: відео
Також він буде реагувати на оточення та взаємодіяти з ним. До прикладу розвіюватиметься від вибухів чи пострілів, поширюватиметься через відчинені двері чи розбиті вікна, вниз і вгору сходами, далі довгими коридорами та навіть поєднуватиметься з іншим димом.
Щоправда, смок запущений стороною терористів матиме жовтий колір, а контртерористів – синій.
Стрільба та пересування
Те що раніше сильно залежало від так званого "тік рейту" тепер назавжди в минулому, адже його не існуватиме.
В основу Counter-Strike 2 закладені "міжтікові" оновлення.
Раніше сервери оцінювали зміни на мапі лише в певні часові інтервали, що звались "тіками". Тепер завдяки архітектурі Counter-Strike 2 сервери миттєво дізнаватимуться про початок руху, здійснення пострілу чи кидка гранати.
Новий метод обрахування рухів: відео
Це має покращити відклик гри на натискання клавіш та забезпечити, що ваш рух і стрільба відбуватимуться завжди однаково, а гранати щоразу падатимуть куди слід.
Візуальні та аудіо ефекти
Звуки в Counter-Strike 2 було повністю перезаписано, щоб вони краще відповідали фізичному середовищу, були виразнішими й передавали більше інформації про ситуацію навколо гравця.
Також у CS 2 було оновлено всі візуальні ефекти. Можливості Source 2 подарували новий вигляд і поведінку воді, вибухам, вогню, диму, спалахам від пострілів, трасуванню куль, ефектам влучання та усьому іншому.
Оновлення мап у Counter-Strike 2: відео
Розробники обіцяють, що влучання куль тепер добре видно з віддалі, а сліди крові, які з часом тьмяніють, даватимуть вам більше інформацію про ситуацію на мапі.
Було повністю перепрацьовано й інтерфейс гри.
Що буде з інвентарем?
Гарною новиною є те, що увесь ваш інвентар з CS:GO буде перенесено до Counter-Strike 2.
Ви не лише збережете всі предмети, які колекціонували довгими роками, але й побачите їх в оновленому вигляді, завдяки можливостям Source 2. Уся зброя отримає нові високороздільні моделі, що, за словами Valve, має особливо покращити вигляд деяких скінів.
Valve уже запустили обмежене тестування CS 2 серед відібраних гравців CS:GO, а кожен охочий зможе зіграти в новинку, коли вона побачить світ влітку 2023 року.