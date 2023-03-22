Valve підтвердили Counter-Strike 2: що змінить масштабне оновлення

Як грім серед ясного неба Valve підтвердили чутки про розробку Counter Strike 2 та оголосили старт обмеженого бета-тесту. Що чекає геймерів в масштабному оновленні мегапопулярної гри – дізнайтесь у матеріалі.

Valve нарешті втішили шанувальників CS надзвичайною новиною – Counter Strike 2 дійсно існує і зіграти в нього кожен охочий зможе уже зовсім незабаром, повідомляє 24 Канал.

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Розробники почали сипати на геймерів новини про майбутнє масштабне оновлення відомого шутера просто з космічною швидкістю.

Counter-Strike 2 – це капітальне переосмислення кожної системи, кожного шматочку контенту та кожної частини досвіду CS, – заявили у Valve.

Також творці CS більш детально розповіли, що чекає на геймерів.

Димові гранати

Головною зміною, яка торкнеться гранат стане те, що димові завіси будуть "динамічними". Тепер дим не буде зависати в повітрі, як це було раніше, а дотримуватиметься законів фізики й заповнюватиме собою простір, ставши волюметричним 3d об'єктом.

Розробники обіцяють, що віднині гравці бачитимуть дим однаково незалежно від позиції та розташування (бувайте ванвеї).

Оновлений дим у Counter-Strike 2: відео

Також він буде реагувати на оточення та взаємодіяти з ним. До прикладу розвіюватиметься від вибухів чи пострілів, поширюватиметься через відчинені двері чи розбиті вікна, вниз і вгору сходами, далі довгими коридорами та навіть поєднуватиметься з іншим димом.

Щоправда, смок запущений стороною терористів матиме жовтий колір, а контртерористів – синій.

Стрільба та пересування

Те що раніше сильно залежало від так званого "тік рейту" тепер назавжди в минулому, адже його не існуватиме.

В основу Counter-Strike 2 закладені "міжтікові" оновлення.

Раніше сервери оцінювали зміни на мапі лише в певні часові інтервали, що звались "тіками". Тепер завдяки архітектурі Counter-Strike 2 сервери миттєво дізнаватимуться про початок руху, здійснення пострілу чи кидка гранати.

Новий метод обрахування рухів: відео

Це має покращити відклик гри на натискання клавіш та забезпечити, що ваш рух і стрільба відбуватимуться завжди однаково, а гранати щоразу падатимуть куди слід.

Візуальні та аудіо ефекти

Звуки в Counter-Strike 2 було повністю перезаписано, щоб вони краще відповідали фізичному середовищу, були виразнішими й передавали більше інформації про ситуацію навколо гравця.

Також у CS 2 було оновлено всі візуальні ефекти. Можливості Source 2 подарували новий вигляд і поведінку воді, вибухам, вогню, диму, спалахам від пострілів, трасуванню куль, ефектам влучання та усьому іншому.

Оновлення мап у Counter-Strike 2: відео

Розробники обіцяють, що влучання куль тепер добре видно з віддалі, а сліди крові, які з часом тьмяніють, даватимуть вам більше інформацію про ситуацію на мапі.

Було повністю перепрацьовано й інтерфейс гри.

Що буде з інвентарем?

Гарною новиною є те, що увесь ваш інвентар з CS:GO буде перенесено до Counter-Strike 2.

Ви не лише збережете всі предмети, які колекціонували довгими роками, але й побачите їх в оновленому вигляді, завдяки можливостям Source 2. Уся зброя отримає нові високороздільні моделі, що, за словами Valve, має особливо покращити вигляд деяких скінів.

Valve уже запустили обмежене тестування CS 2 серед відібраних гравців CS:GO, а кожен охочий зможе зіграти в новинку, коли вона побачить світ влітку 2023 року.