Вертикальна королівська битва: відомий стрімер збирається створити свою відеогру – фото

Дуже популярний стрімер Dr Disrespect вирішив відкрити свою студію для розробки відеоігор. Він вже почав шукати керівника для неї, а також показав перші концепт-арти своєї гри.

Досить неочікувана заява з'явилася у твітері відомого стрімера Dr Disrespect. Він написав, що планує відкрити свою студію, яка буде займатися розробкою AA/AAA-ігор.

Цікаво XCOM у всесвіті Marvel: у мережі з'явилася цікава інформація про нову гру від Firaxis Games

Уже відомо, що допомагати йому в цьому починанні буде компанія BoomTV, а також Dr Disrespect відзначив, що планує активно співпрацювати з іншими відомими стрімерами, щоб створити "гру мрії". Зараз він зайнятий пошуком керівника студії, який має мати серйозний досвід у сфері відеоігор. В описі вакансії вказано, що гра буде орієнтована на кіберспорт та монетизацію, а також розроблюватиметься на PC та консолі.

Загалом інформації про цей новий проєкт дуже мало, хоча Dr Disrespect деякими цікавими деталями вже встиг поділитися. Під час останньої трансляції він показав кілька концепт-артів відеогри з кодовою назвою Vertical BR (вертикальна королівська битва). Задум наступний: поєдинки мають проходити в багатоповерхівці, яку починає охоплювати полум'я. Вогонь буде "захоплювати" поверх за поверхом, а тому своєрідне фінальне коло буде на даху цієї будівлі. Тобто гравцям потрібно буде дістатися певної точки евакуації, паралельно змагаючись один з одним.

Ідея дуже цікава, хоча й варто додати, що в схожому стилі виконана гра Total Lockdown, яка вийшла ще у 2020 році. Щоправда, популярним цей проєкт дуже важко назвати. Наостанок варто відзначити, що Dr Disrespect вже мав справу з розробкою відеоігор. Річ у тім, що раніше він працював у відомій студії Sledgehammer Games, де був дизайнером багатокористувацьких мап для ігор з серії Call of Duty.

Концепт-арт відеогри Vertical BR / Скриншот з трансляції Dr Disrespect

Концепт-арт відеогри Vertical BR / Скриншот з трансляції Dr Disrespect