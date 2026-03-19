Ігри майже задарма і безплатні бонуси: у Steam стартував великий "Весняний розпродаж"

У цифровому магазині Steam розпочався весняний сезонний розпродаж – перша масштабна акція 2026 року. Протягом тижня гравці можуть придбати тисячі ігор зі значними знижками, отримати безплатні стікери та тематичні нагороди за очки.

Подія має сезонний статус, а це означає масштабні знижки на тисячі ігор – у деяких випадках ціни оновили історичні мінімуми, наголошує 24 Канал. Окрім цього, користувачі можуть отримати приємні бонуси, переглядаючи персональні рекомендації у магазині.

Скільки триватиме "Весняний розпродаж"

У Valve жартівливо описали старт розпродажу, порівнявши хвилю знижок із весняним пилком, який заповнює все довкола – але, як наголошують у компанії, цього разу "в хорошому сенсі".

Весняний розпродаж в магазині Steam триватиме рівно тиждень і завершиться 26 березня о 19:00 за київським часом. У магазині предметів за очки вже доступні тематичні елементи оформлення профілю, присвячені події.

Весняний розпродаж Steam 2026 / Фото Valve

Які ігри отримали знижки?

Серед найбільш помітних пропозицій акції – як нещодавні релізи, так і актуальні хіти останнього часу. Зокрема, Mewgenics продається зі знижкою 10%, Hollow Knight: Silksong – 20%, а Absolum та Hades 2 подешевшали на 25%.

Ще вигідніші пропозиції отримали The Alters і Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, які можна придбати зі знижкою 35%.

Особливою пропозицією стало повне видання Control, яке отримало рекордне зниження ціни – одразу на 90%.

Також у межах акції повернулась секція "Вибрані мегазнижки", де зібрані максимально вигідні пропозиції на відомі проєкти. Серед них – Chivalry 2, Scorn та Vampyr, які Valve називає одними з найкращих ігор усіх часів.

Ігри з великими знижками

Baldur's Gate 3 – 674 гривні (-25%)

Cyberpunk 2077 – 489 гривень (-65%)

MENACE – 449 гривень (-25%)

Pacific Drive – 295 гривень (-60%)

Metro Exodus – 119 гривень (-85%)

Kingdom Come: Deliverance II – 799 гривень (-50%)

Варто зазначити, що останніми роками Valve перестала приховувати дати проведення великих акцій. Уже відомо, що літній розпродаж Steam у 2026 році запланований на період із 25 червня до 9 липня.