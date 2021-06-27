Відома середня кількість пострілів, необхідних для вбивства суперника на різних рангах у CS: GO

Аналітики платформи ggpredict.io підрахували скільки пострілів у середньому необхідно гравцям різних рангів вбудованого матчмейкінгу CS: GO та платформи FACEIT, щоб усунути ворожого гравця. Деталі у матеріалі.

Аналітики платформи для аналізу матчів GGPREDICT провели дослідження, покликане визначити середню кількість пострілів необхідних гравцям з різними рівнями ігрових навичок для ліквідації суперників.

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За результатами аналітики, гравцеві CS: GO зі званням Global Elite та гравцеві з десятим рівнем на платформі FACEIT потрібно в середньому близько семи пострілів для вбивства противника, після його виявлення, тоді як для звання Silver 1 цей показник досягає п'ятнадцяти натискань спускового крючка.

Кількість пострілів необхідних для вбивства супротивника на різних рангах CS: GO, після його виявлення / зображення ggpredict.io

Інший графік показує загальну кількість пострілів до вбивства. Тут знову простежується схожість між 10 рівнем FACEIT та званням Global Elite, адже в обох випадках геймерам потрібно в середньому близько 21 пострілу для успішного завершення дуелі на їх користь.

Кількість пострілів необхідних для вбивства супротивника на різних рангах CS: GO / зображення ggpredict.io

Також завдяки цьому графіку, можна помітити, що гравці нижчих рангів дуже рідко "сканують" місцевість, використовуючи простріли та так звані "префаєри".

Префєер – момент, коли гравець розпочинає стрільбу по противнику "на випередження", не маючи з ним візуального контакту, а керуючись здогадками про його позицію.

Саме тому більшість їхніх пострілів приходиться вже на момент, коли вони безпосередньо виявили ворожого гравця. Графіки показують, що ріст навичок відбувається досить плавно, що вказує на те, що системи визначення рангів працюють належним чином, адже солідний відрив від попередніх рівнів мають лише найвищі з них – 10 рівень FACEIT та Global Elite.