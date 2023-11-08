Відомі 10 найбагатших клубів у Football Manager 2024: лідер вас здивує

Football Manager 2024 після свого релізу 6 листопада 2023 року потрапила під пильне вивчення шанувальників. Геймери просто зараз шукають, як цікаво провести час у новій грі.

Шанувальників FM можна поділити на декілька типів. Хтось грає за найсильніші команди, а комусь цікаво "підіймати з дна" порівняно слабкі команди. Та є геймери, яких більше за турнірні змагання цікавлять трансфери. Саме для таких пропонуємо рейтинг найбагатших команд.

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Найбагатші команди Football Manager 2024

Вест Хем (Англійська Прем'єр-Ліга) – трансферний бюджет 28 мільйонів фунтів стерлінгів,

(Англійська Прем'єр-Ліга) – трансферний бюджет 28 мільйонів фунтів стерлінгів, Монако (Ліга 1 Франції) – 30 мільйонів фунтів стерлінгів,

(Ліга 1 Франції) – 30 мільйонів фунтів стерлінгів, ПСЖ (Ліга 1 Франції) – 30 мільйонів фунтів стерлінгів,

(Ліга 1 Франції) – 30 мільйонів фунтів стерлінгів, Аякс (Ередівізі, Нідерланди) – 35 мільйонів фунтів стерлінгів,

(Ередівізі, Нідерланди) – 35 мільйонів фунтів стерлінгів, Брентфорд (Прем'єр-Ліга Англії) – 35 мільйонів фунтів стерлінгів,

Трейлер гри Football Manager 2024: дивіться відео

Наполі (Італійська Серія А) – 35 мільйонів фунтів стерлінгів,

(Італійська Серія А) – 35 мільйонів фунтів стерлінгів, Сельта (Ла Ліга, Іспанія) – 40 мільйонів фунтів стерлінгів,

(Ла Ліга, Іспанія) – 40 мільйонів фунтів стерлінгів, Манчестер Сіті (Англійська Прем'єр-Ліга) – 42 мільйони фунтів стерлінгів,

(Англійська Прем'єр-Ліга) – 42 мільйони фунтів стерлінгів, Ліверпуль (Англійська Прем'єр-Ліга) – 75 мільйонів фунтів стерлінгів,

(Англійська Прем'єр-Ліга) – 75 мільйонів фунтів стерлінгів, Брайтон (Прем'єр-Ліга Англії) – 81 мільйон фунтів стерлінгів.

Якщо трансферні кампанії, пошуки й підписання нових гравців цікавлять вас навіть більше, ніж самі матчі, тоді вам точно слід звернути увагу на цей рейтинг. Особливої уваги вартує його лідер.

Гра за Брайтон – це не лише можливість експериментувати на трансферному ринку. У вас також буде чудова нагода спробувати підняти до нових висот клуб, який ніколи не вигравав турнірів рівня Прем'єр-Ліги чи єврокубків.