Розробники Mortal Kombat 1 розкрили персонажів, які ввійдуть до першого DLC гри

Розробники Mortal Kombat 1 неабияк здивували шанувальників, адже ще до офіційного релізу гри розкрили імена персонажів, які ввійдуть у перше доповнення Kombat Pack 1. Подробиці – у матеріалі.

Ед Бун – творець франшизи MK, опублікував короткий тизер у якому геймери мають змогу побачити одразу 6 персонажів, які доєднаються до основних бійців Mortal Kombat 1 у першому DLC під назвою Kombat Pack 1.

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Серія Mortal Kombat не вперше зустрінеться з феноменом гостьових персонажів, а попередня частина франшизи – MK11 й узагалі мала неабиякий список зірок. Там був і Термінатор і Робокоп і навіть Джокер з Рембо завітали на вогник.

Однак, перезапуск серії також потішить шанувальників появою кількох відомих персонажів попкультури.

Перш за все, фанатів серії очікує повернення добре знайомих бійців – Куан Чі, Ермака та Такеди.

Окрім них DLC додасть в гру відомих персонажів з коміксів та супергеройських телесеріалів, таким чином у грі з'являться:

Homelander (Патріот) з серіалу The Boys (Хлопчаки) у виконанні актора Ентоні Старра;

з серіалу The Boys (Хлопчаки) у виконанні актора Ентоні Старра; Peacemaker (Миротворець) з однойменного серіалу, у виконанні актора та відомого реслера Джона Сіни;

з однойменного серіалу, у виконанні актора та відомого реслера Джона Сіни; Omni-Man – персонаж брутального мультсеріалу Invincible (Невразливий).

Усі персонажі, що з'являться у Kombat Pack 1 / Фото NetherRealm Studios

У цьому всьому, геймери можуть бути розчаровані лише одним – вікно виходу першого доповнення це весна 2024 року, отож доведеться трішки зачекати після релізу проєкту, що призначений на 19 вересня 2023-ього.