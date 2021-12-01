Відповідь Rockstar Games: блогер показав свою версію GTA V для консолей нового покоління

Цікавою роботою поділився в мережі популярний блогер з нікнеймом INTER. Він показав свою версію GTA V для консолей нового покоління, яка дуже сподобалася геймерам.

Напевно, всі геймери знають, що вже наступного року має відбутися реліз версії Grand Theft Auto V для консолей нового покоління (PS5 та Xbox Series). Щоправда, геймерам не дуже сподобалася ця версія відеогри, а дебютний трейлер цього проєкту просто "потонув" в дизлайках та негативних відгуках.

Детальніше Справжня катастрофа: геймери "розгромили" трейлер GTA V для консолей нового покоління

Якщо коротко, то шанувальники цієї серії розкритикували розробників за відсутність суттєвих змін. Тоді вони відзначали, що ця оновлена версія GTA V майже нічим не відрізняється від стандартної. Виправити такий неприємний недолік спробував блогер з нікнеймом INTER, а така його спроба дуже сподобалася користувачам мережі. Запис цього ентузіаста вже зібрав понад 3 мільйони переглядів, 75 тисяч вподобань та майже 5 тисяч коментарів.

Отже, цей відомий блогер захотів осучаснити цю популярну відеогру, а також показати, який ще вигляд могла б мати версія GTA V для консолей нового покоління. Зрозуміло, що жоден подібний проєкт не може обійтися без використання різноманітних модифікацій. Не став винятком й цей, щоправда, автор не поділився повним списком використаних модів. В описі відео є згадка лише про такі модифікації: QuantV, NaturalVision Evolved та Lively World Expansion. А ефект трасування променів блогер зміг зімітувати за допомогою власного пресету.

Варто відзначити, що його версія гри GTA V має дійсно реалістичний вигляд, щоправда, навряд чи можна говорити про повноцінний фотореалізм. Користувачі мережі хвалять блогера, а особливо вони відзначають роботу з освітленням, віддзеркаленнями, а також увагу ентузіаста до різноманітних деталей. На думку багатьох геймерів, саме такий вигляд й повинна мати версія GTA V для консолей нового покоління.

Який вигляд має його версія GTA V: відео