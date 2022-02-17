Відверті фото від Панам та смс від бабусі Джуді: у Cyberpunk 2077 "оживили" романтичні стосунки

Після найбільшого оновлення Cyberpunk 2077, геймери почали помічати приємні зміни у поведінці персонажів, з якими можливі романтичні стосунки у грі. Детальніше у матеріалі.

Можливість розпочати романтичні стосунки із кимось із персонажів гри завжди високо цінується геймерами. Згадайте хоча б приклад серії Mass Effect, фанати якої і по нині ведуть спекотні суперечки на рахунок того хто ж найкраща пара для командора Шепарда.

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Проте у Cyberpunk 2077 справи з романтикою не те щоб вражали. Після виконання усіх побічних завдань та завоювання серця любого вам персонажа вони фактично ставали чужими головному герою, ніяк не нагадуючи про своє існування. Простими словами, стосунки здавалися дещо мертвими та неприродними.

Схоже, що у найбільшому за час існування гри оновленні розробники вирішили дещо змінити цю прикру ситуацію. Так, вони повідомили про "розширені можливості романів з Панам, Керрі, Рівером та Джуді, включно з новими повідомленнями та взаємодіями" та завірили, що тепер час від часу Ві навіть може прокинутися в обіймах своєї пари.

Перші наслідки патчу вже почали підмічати користувачі мережі. Отож, тепер Панам Палмер, як виявив користувач Reddit під ніком testtesttesttesttry, може надсилати Ві фото досить інтимного характеру.



Фото від Панам / зображення з Reddit testtesttesttesttry

Крім того, гравці, романтичним вибором яких стала хакерка Джуді, виявили, що її бабуся тепер уважно слідкуватиме за перебігом ваших з її онукою відносин.

Зокрема, вона надсилатиме головному героєві повідомлення про побачення, де випитуватиме як все пройшло, а іноді й робитиме різні коментарі про Ві залежно від вибраного гравцем життєвого шляху.

Листування з бабусею Джуді



У описі оновлення конкретно не вказано, які ще елементи взаємодії було додано, але ясно, що тепер кожен з можливих романтичних партнерів в грі матиме більше контенту для геймерів.