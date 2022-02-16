Виконай "ачівку" – посади дерево: у досягненнях Horizon Forbidden West знайшли унікальний трофей

Розробники Horizon Forbidden West із Guerrilla Games вигадали кмітливий спосіб допомогти довкіллю, долучивши до цього геймерів. Детальніше у матеріалі.

Реліз однієї з найочікуваніших ігор року серед фанатів PlayStation ще не відбувся, проте журналісти вже досить високо оцінили проєкт. Крім їхніх оцінок гра може похвалитися кмітливим трофеєм, який буквально допоможе зберегти довкілля.

До теми Ідеальний сиквел: у мережі з'явилися перші оцінки відеогри Horizon Forbidden West

У першій частині серії під тегом Zero Dawn головна героїня гри Елой подорожувала постапокаліптичною Америкою. Сиквел проєкту продовжить цю подорож, запропонувавши гравцям для дослідження нову частину країни. Незмінним залишиться сетинг, у якому природа прагне забрати своє, точно як у чорнобильській зоні відчуження.

Густі ліси, що виросли на місці мегаполісів, взявши бетонні джунглі у свій полон – це неймовірне видовище. Мабуть, саме воно наштовхнуло розробників на вельми похвальну екоініціативу.

Нова програма Play and Plant дозволить гравцям Horizon Forbidden West допомагати відновлювати ліси, заробляючи "ачівку" у грі. Таким чином, у співпраці з Arbor Day Foundation, розробники зобов'язалися посадити по одному дереву за кожного гравця, який розблокує ігровий трофей під назвою "Reach the Daunt".

Сюжетний трейлер Horizon Forbidden West



Досягнення цього трофея, відбуватиметься автоматично на досить ранньому етапі гри, що гарантує що його отримають якомога більше геймерів. Це допоможе відновити ліси округу Дуглас у Вісконсині, Каліфорнії та державному парку Торрея у Флориді. Програма триватиме до 25 березня, або ж до того, як усі три ділянки будуть повністю засаджені деревами.

Horizon Zero Dawn була надзвичайно популярною грою, тому у нас немає сумнівів, що і Forbidden West стане справжнім хітом, а отже дерев посадять чимало.

які бажають зробити свій внесок у допомогу Землі, нагадуємо, що Horizon Forbidden West виходить вже 18 лютого на PlayStation 4 та PlayStation 5.